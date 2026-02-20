Carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla: Éste es el número del sorteo para las 686 sillas temporales disponibles

El notario Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga (c) extrae el número del sorteo para la adjudicación de sillas de la carrera oficial, en presencia del presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez (d), en la sede del órgano cofradiero. - CONSEJO HHCC

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha sorteado este viernes, 20 de febrero, ante notario --Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga-- las localidades disponibles para iniciar el proceso de adjudicación de los nuevos solicitantes de abonos temporales de sillas y palcos en la carrera oficial para la Semana Santa de 2026.

El número extraído ha correspondido a la solicitud 22.459, a partir de la cual y en orden ascendente se procederá a la adjudicación de los citados abonos temporales: un total de 686 sillas disponibles para el presente año, informa el órgano cofradiero en un comunicado.

Así, los adjudicatarios recibirán en los próximos días la correspondiente notificación con el detalle de las sillas asignadas, importe del abono y plazo de pago, que comenzará el próximo 2 de marzo y concluirá el 6 del mismo mes, y que se retirarán del 16 al 27 de marzo.

Este año se han recibido en la sede del Consejo de Hermandades un total de 28.246 solicitudes, que corresponden a 24,8% en Campana; un 8,67% en la calle Sierpes; un 6,8% en los Palcos de San Francisco; un 50,16% en la Avenida de la Constitución; y un 9,57% en la Plaza Virgen de los Reyes.

En el acto también ha estado presente el presidente del Consejo, Francisco Vélez de Luna.