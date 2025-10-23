La carretera que conecta Palmas Altas con la Avenida de las Razas en Sevilla empezará a funcionar la próxima semana

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita la nueva carretera que conecta Palmas Altas con la Avenida de las Razas junto al director territorial en Andalucía Occidental de Metrovacesa, Antonio Gil - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves que pondrá en funcionamiento la próxima semana la nueva carretera que conecta la zona de Palmas Altas con la Avenida de las Razas. Se trata de un nuevo tramo de 1,2 kilómetros, que ha contado con inversión de unos 19 millones de euros y se trata del acceso norte a la zona de Palmas Altas.

Según una nota de prensa emitida por el Consistorio, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado en una visita al terreno junto al director territorial en Andalucía Occidental de Metrovacesa, Antonio Gil, que la carretera supone una "mejora en la movilidad en la zona de Palmas Altas y facilita la conexión de los vecinos de Isla Natura con el resto de la ciudad".

También en la zona de Palmas Altas se ha puesto en funcionamiento el viario de Acceso Sur, de unos 1,37 kilómetros. Una actuación que supuso la construcción de un nuevo puente sobre el río Guadaira; un nuevo viario que conecta la zona residencial de Isla Natura con Bellavista, que concretamente confluye con la rotonda la Glorieta Presos de los Merinales, en la Avenida de Jerez. En este sentido, Sanz ha subrayado que se trata de "unos tramos muy necesarios teniendo en cuenta que esta zona contará con casi 7000 vecinos".

Según el Ayuntamiento, "Palmas Altas carecía de conexión directa sentido norte de la ciudad". Con esta nueva vía se permite un acceso directo desde Palmas Altas Sur con la Avenida de las Razas, y desde ahí hacia la zona Norte de la ciudad, Puente de las Delicias y SE-30. Una actuación que va a producir una reducción de la congestión del tráfico en la Glorieta Presos de los Merinales, al ofrecer "un itinerario más atractivo para los residentes actuales y futuros de Palmas Altas Sur".

Sanz ha reseñado que con la construcción de estos nuevos viarios, que han contado con una inversión de más de 30 millones euros, la zona de Palmas Altas "está ya conectada" al norte, con la Avenida de la Raza, y al sur, con la Avenida de Jerez. "Estas nuevas vías son un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento con un modelo de desarrollo urbano equilibrado que busca, sobre todo, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", ha indicado el primer edil.

El nuevo viaducto cuenta con 1200 metros de longitud y 2 carriles para tráfico rodado en cada sentido, además de acerados y demás infraestructuras propias del viario. Conectará Isla Natura con la avenida de la Raza y completará de esta forma el trío de accesos previstos para el nuevo barrio.

Isla Natura, en Palmas Altas, es un barrio que comprende más de 67 hectáreas y está situado junto a los Bermejales en el margen izquierdo del río Guadaira, parte del futuro anillo verde de la ciudad. Con un total de 2.870 viviendas entre las de protección oficial y renta libre, la población estimada que alojará el nuevo barrio de Palmas Altas es de 6.888 personas.

A partir del próximo 27 de octubre, está previsto que comience el traslado de 25 juzgados de Primera Instancia de Sevilla, desde su ubicación actual en Viapol, al edificio B del complejo de Palmas Altas, actual Ciudad de la Justicia de Sevilla.