Casi 140 sanciones por uso del móvil al volante en Sevilla en una semana, el 47% de las infracciones por distracción

Archivo - Imagen de recurso de un conductor usando el móvil al volante - DGT - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 136 conductores ha recibido sanción en las carreteras sevillanas durante la semana de la campaña especial de vigilancia desarrollada este mes de octubre por la Dirección General de Tráfico (DGT). La cifra supone un 47,4% de las infracciones por distracción detectadas, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Así lo revela el balance de las labores de vigilancia que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha realizado del 5 al 11 de octubre, periodo durante el que se han establecido 190 puntos que han controlado 15.755 vehículos en las carreteras de la provincia, informa en un comunicado. Las policías locales también se han sumado a esta iniciativa en las vías de su competencia.

La campaña sobre las distracciones tiene como objetivo concienciar a los automovilistas del peligro que suponen acciones como conducir mientras se manipula el móvil, abrocharse el cinturón de seguridad cuando ya se está al volante, utilizar cascos o auriculares para escuchar música o la radio, fumar, comer o leer documentos, entre otras.

Las distracciones son la primera causa de accidentes mortales de tráfico y aparecen como factor concurrente en un 30% de los siniestros con muerte.

Durante los siete días de la campaña, en la carreteras sevillanas, la Guardia Civil ha denunciado a 287 conductores, de los que cerca de la mitad, 136, lo han sido por estar al volante mientras sujetaban con la mano el teléfono.

Tráfico ha constatado, además, que sigue habiendo automovilistas que no se ponen el cinturón de seguridad o que llevan a niños sin el adecuado sistema de retención infantil.

Al respecto, la Guardia Civil ha impuesto cuatro multas a personas que se ponían el cinturón en marcha al ver a los agentes. El número ha descendido significativamente respecto a la campaña de 2025, cuando fueron 30.

El uso de cascos o auriculares conectados a reproductores de música o radio así como utilizar otros sistemas de navegación, distintos al teléfono móvil, han motivado 18 sanciones porque son distracciones y conductas prohibidas.

Los agentes del instituto armado han controlado, asimismo, el consumo de alcohol y drogas. Al respecto, unos 70 conductores han sido sancionados, además de por cometer una distracción, por hacerlo bajo la influencia de sustancias: 48 casos por tasas de alcohol superiores a las permitidas y 22 por dar positivo en otro tipo de drogas.

El balance registra también siete multas por comportamientos como fumar, comer, leer documentos o distraerse con otros ocupantes del vehículo.

La DGT informa también de que se ha instruido cinco denuncias por delitos penales relacionados con el consumo de alcohol, la conducción temeraria o carecer de permiso de circulación.