Catalina Fuentes, Manuel García, Manuel Romero, Amparo Mármol y Antonio Ruíz Cortés, premios Fama de la US

Imagen de grupo de los galardonados con los premios Fama de la US - US

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha entregado su Premio Fama a la Trayectoria Investigadora correspondiente al curso 2023-2024 en un acto presidido por el rector, Miguel Ángel Castro, en el paraninfo de la US. En esta edición, el jurado ha reconocido por decisión unánime la labor de Catalina Fuentes Rodríguez, en la rama de Artes y Humanidades; Manuel García León, en la categoría de Ciencias; Manuel Romero Gómez, en Ciencias de la Salud; Amparo Mármol Conde, en Ciencias Sociales y Jurídicas; y Antonio Ruíz Cortés, en Ingeniería y Arquitectura.

El rector de la Universidad de Sevilla ha subrayado la importancia que tiene la investigación, sin la que no puede existir la educación superior y ha destacado que la vocación universitaria lleva implícita, la investigación y la difusión del saber. "Por ello, cuando vean centros que no investigan, no les llamen universidades".

En su discurso, Miguel Ángel Castro también ha resaltado la labor fundamental que cumplen las universidades en áreas como el emprendimiento, la innovación y la transferencia de los resultados de investigación en el tejido productivo. Y para ello ha facilitado un dato: "El 70 por ciento de los avances científicos de España provienen o tienen una estrecha relación con las universidades".

Catalina Fuentes Rodríguez ha sido reconocida en la rama de Artes y Humanidades por su dilatada actividad investigadora y sus estudios en Lingüística Pragmática, así como en Sintaxis y Análisis del Discurso.

Manuel García León ha sido premiado en Ciencias por sus investigaciones en el campo de la Física Nuclear Experimental y Aplicada. Es experto de reconocido prestigio internacional en espectrometría de masas con aceleradores y su aplicación a la determinación de radionucleidos en el medio ambiente.

En la rama de Ciencias de la Salud el reconocimiento ha sido para Manuel Romero Gómez, por sus investigaciones y estudios sobre la Hepatitis C y Enfermedad Hepática Metabólica Grasa y su impacto en el desarrollo de hepatocarcinomas. Es el investigador responsable del grupo 'Unidad de Hepatología', autor de cientos de publicaciones científicas y director de más de 25 tesis doctorales.

En Ciencias Sociales y Jurídicas el premio Fama ha sido para Amparo Mármol Conde, por su dilatada actividad investigadora en los ámbitos de la Economía y la Empresa, con el análisis y desarrollo de modelos de decisión individual y colectiva con preferencias sociales. Dirige un equipo de investigadores constituido por matemáticos y economistas que han desarrollado múltiples proyectos de investigación en estos ámbitos.

Por último, en la rama de Ingeniería y Arquitectura el premio Fama ha sido para Antonio Ruíz Cortés, por sus investigaciones en Informática orientada a servicios, gestión de procesos de negocio y pruebas en líneas de productos de software. Es investigador responsable del grupo de Ingeniería del Software Aplicada, autor de más de 200 publicaciones científicas, 18 tesis doctorales dirigidas y unos 30 proyectos y contratos de investigación dirigidos, incluyendo proyectos internacionales.