La Cátedra Telefónica de la US analiza el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha acogido este miércoles una jornada Ágora Telefónica en la Facultad de Medicina con expertos en tecnología y salud en la que se ha debatido en torno a la transformación digital y a la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el campo de la Salud.

En el contexto de esta jornada, los participantes han analizado desde distintos puntos de vista los grandes retos a los que la sanidad se enfrenta en esta nueva era digital: la mejora de la experiencia del cliente, la eficiencia de los procesos, la optimización de la toma de decisiones gracias al análisis de datos y la adaptación a la sociedad actual donde ya prevalece la prestación de servicios presenciales y virtuales.

En general, todos los ponentes han coincidido en que uno de los pilares de la transformación digital de la sanidad son sus profesionales. Ellos son la pieza clave, ya que pueden identificar cuáles son aquellas herramientas tecnológicas que aportan mayor valor en el ámbito sanitario e implantarlas con éxito.

La jornada ha permitido ampliar la visión de los estudiantes en su rol como futuros profesionales y comprender la relevancia de las competencias digitales en el ejercicio de su profesión. Como ha señalado en su intervención Joaquín Segovia, director de Territorio Sur de Telefónica España, "concebimos las Cátedras Telefónica como herramientas que han de servir para impulsar el talento universitario que ha de liderar la nueva era digital".

Esta ágora ha contado con una primera parte en la que han participado la vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la US, Carmen Barroso; el secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras; el director Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia; el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, Luis Capitán, y el director de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla, Carlos León.

A continuación, la experta en gestión de productos de Salud en Telefónica, María del Carmen Molina, ha explicado en su intervención cómo Telefónica puede contribuir, a través del uso de diferentes tecnologías y la aplicación de soluciones concretas, a mejorar el sistema de Salud.

La jornada ha contado con la ponencia "De la respuesta a la prevención: cómo la IA y los Datos del Mundo Real transforman el sistema de Salud", del director de la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, Joaquín Dopazo.

Por su parte, el director of Artificial Intelligence, Mayo Clinic, y Adjunct Assistant Professor of Biostatistics, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Santiago Romero-Brufau, ha ofrecido la charla "El Futuro de la Medicina con IA: Una revolución clínica".

La jornada ha estado moderada por el vicedecano de Ordenación Académica y Digitalización de la Facultad de Medicina de la US, Manuel Dorado, y está enmarcada en las actividades desarrolladas por la Cátedra Telefónica "Inteligencia en la Red" de la Universidad de Sevilla, y pretende reforzar el carácter de las cátedras como punto de encuentro donde compartir conocimiento entre las universidades, el colectivo universitario y las empresas.

La Cátedra Telefónica "Inteligencia en la Red" fue creada en 2009. Con sede en la ETS de Ingeniería Informática y dirigida por el profesor Carlos León de Mora, la Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla lleva más de una década de actividades académicas centradas en tres líneas fundamentales: desarrollo de demostradores y pequeños proyectos de investigación; celebración de jornadas y conferencias, como esta jornada anual; y organización de concursos con el propósito de promover el talento universitario y el espíritu emprendedor.