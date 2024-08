CCOO avisa que en Sevilla es "imposible emanciparse antes de los 26 años" y pide más apoyo a la juventud

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, CCOO de Sevilla ha alertado de que emanciparse en Sevilla es "imposible antes de los 26 años y muy difícil para quienes tienen hasta 35 años", señalando que el empleo y el acceso a la vivienda son los principales problemas del sector joven.

Según CCOO, el problema del empleo para la juventud es tanto cuantitativo como cualitativo. La tasa de paro en Sevilla asciende al 22,7% para en el caso de menores de 35 años y cuando acceden a un trabajo sufren "mayor precariedad y salarios más bajos". Así, el salario medio de menores de 35 años en Sevilla es de 1.103 euros al mes, pero si nos fijáramos solo en los menores de 25 años, esta cifra caería hasta los 589 euros mensuales.

Con todo, el secretario de Juventud de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha subrayado que "las personas de hasta 25 años en Sevilla tienen imposible alquilar una vivienda en la capital o la provincia, porque tendrían que destinar más del 100% de su salario para ello", mientras para quienes tienen más de 25 pero menos de 35 años "no es imposible pero es muy complicado y compromete todo lo demás, ya que necesitan destinar el 58% de su salario para poder alquilar una vivienda en la provincia y el 64% de este en la capital".

"La juventud tiene un gran problema y es la incertidumbre vital. No sabemos qué va a ser de nosotros laboralmente a dos o tres meses vista, no podemos pensar nuestra vida a medio plazo, no podemos independizarnos y mucho menos tener capacidad de ahorro y todo esto lleva a tener que posponer pasos vitales tan importantes" como la emancipación, ha argumentado.

"La reforma laboral negociada por CCOO (y UGT con el Gobierno central) está teniendo un impacto positivo en la juventud sevillana. Desde su entrada en vigor, las personas en paro menores de 30 años se han reducido en un 30%, pero esto no es suficiente. Necesitamos más reformas para garantizar condiciones dignas para la juventud", ha explicado Torres.

Por ello, ha reclamado al gobierno de la Junta de Andalucía, encabezado por el popular Juanma Moreno, "que cumpla de una vez el Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía que incluye el Plan de Empleo Juvenil y que cumpla también la Ley de Vivienda Estatal para que limite la subida de los alquileres en las zonas tensionadas".

"Las administraciones públicas, desde la Junta a los ayuntamientos, tienen que dejar de ver la vivienda como un bien de mercado con el que se puede especular y concebirlo como lo que es, un derecho de la ciudadanía".

Torres también ha destacado que la juventud debe entender, de su lado, "que solo se puede defender los derechos y optar a conquistar nuevos derechos desde lo colectivo, desde la unidad con otros trabajadores y otras trabajadoras", en alusión a la sindicación.