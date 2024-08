CCOO pide a Sanz que convoque "inmediatamente" el Consejo Local de Turismo ante los "problemas de convivencia"

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La unión provincial de CCOO ha instado al alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, a poner en marcha "inmediatamente" el consejo local de turismo para afrontar los retos y problemáticas urgentes del sector en la capital, donde el primer edil afronta las voces que avisan de las consecuencias de la masificación, apostando el regidor por medidas como cortar el agua a las viviendas de uso turístico irregulares.

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha manifestado la necesidad de activar un espacio -cuya convocatoria fue un compromiso del regidor José Luis Sanz- en el que los agentes sociales y económicos más representativos del sector turístico sevillano aborden cuestiones de importancia sobre la gestión política del turismo.

Aristu ha señalado que "una ciudad que recibe casi cuatro millones de visitantes al año necesita prestar atención a los efectos que provoca este fenómeno de masas en la vida diaria de los sevillanos y sevillanas. No se puede reducir su gestión a la pura promoción".

Y es que como avisa el líder sindical, "ya son habituales los problemas de convivencia en determinadas zonas de la ciudad, cuyos residentes perciben como saturadas", lo que, a juicio de CCOO, "refleja la necesidad de medidas urgentes y de una estrategia para hacer del turismo de masas una actividad compatible con el resto de usos cotidianos del espacio urbano".

Concretamente, el secretario general de CCOO de Sevilla ha apuntado a que la participación de agentes representativos del sector turístico -sindicales y empresariales- así como representantes vecinales y de personas consumidoras "permitirá diseñar una estrategia consensuada para hacer del turismo una actividad económica fundamental, que genere empleo de calidad y que se desarrolle sin menoscabar el bienestar de la ciudadanía".

En este sentido, Aristu ha insistido en que "la tasa turística es una herramienta necesaria para recabar recursos que no resten presupuesto municipal de otros apartados, y que goza de amplio consenso en la ciudad", --si bien la Junta no accede por el rechazo de la patronal a la medida; al tiempo que ha recordado que existen otros temas importantes a tratar en el consejo como serían la regulación y no proliferación de las viviendas con fines turísticos en zonas saturadas, el control de actividades irregulares e incremento de instrumentos de inspección, la desconcentración hacia otras zonas de la ciudad o los planes de mejora y mayor aprovechamiento de Fibes, entre otros".