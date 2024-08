CCOO y UGT Sevilla celebran los datos del paro en julio y piden reformas que mejoren la "calidad" del empleo

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) - Los sindicatos CCOO y UGT han valorado los datos del paro en julio en Sevilla publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, aunque siguen reclamando medidas y reformas que mejoren en "cantidad y calidad" el empleo en la provincia.

Así lo han manifestado ambas organizaciones sindicales en una nota de prensa. Por su parte, el secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha destacado que "los efectos en nuestro mercado de trabajo de la reforma laboral negociada por CCOO siguen siendo muy positivos, propiciando que contemos con cifras de paro y porcentajes de contratación indefinida que eran impensables antes de su aprobación".

En este sentido, Torres ha matizado que "a pesar de que los efectos de la reforma laboral nos han hecho alcanzar la menor cifra de paro en 16 años, no podemos ser conformistas", ya que "el hecho de que más de 150.000 personas en nuestra provincia no puedan acceder a un empleo sigue siendo un problema de primera magnitud". Además, "que el empleo no tenga la calidad necesaria para poder vivir con dignidad o construir proyectos de vida nos indica que tenemos que continuar en la senda de reformas que tan buenos resultados está provocando", ha matizado.

Así, el secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla ha subrayado la necesidad de "continuar conquistando subidas salariales y negociar una disminución de la jornada laboral sin disminución salarial". En este sentido, Torres ha subrayado como un reto "ineludible" en Sevilla el "abordar un debate profundo sobre nuestro modelo productivo, que es tremendamente dependiente del sector servicios". Por tanto, a juicio de Torres "es necesario poner los mimbres para que en Sevilla puedan desarrollarse sectores que generen mayor valor añadido y empleo de más calidad".

UGT: "HAY MÁS DE 40.000 PARADOS DE LARGA DURACIÓN"

Desde UGT Sevilla han mostrado su preocupación por las más de 40.000 personas paradas de larga duración que hay en la provincia y que "no tienen ningún tipo de prestación", y en este línea, el sindicato defiende que "es fundamental continuar mejorando las condiciones para que ningún desempleado quede sin apoyo".

La secretaria de Comunicación de UGT Sevilla, María Iglesias, ha destacado que los números indican mejoras significativas, aunque, añade, "aún queda mucho por hacer para consolidar y ampliar estos avances".

"Esto hace que celebremos la notable disminución del paro registrado en Sevilla, lo que demuestra la importancia que ha tenido para el mercado laboral la aprobación de la reforma laboral y que las políticas de empleo y las acciones sindicales estén comenzando poco a poco a dar frutos", ha apostillado.

Asimismo, Iglesias ha incidido en que "es necesario fomentar la estabilidad laboral y asegurar que los contratos indefinidos sean una opción viable y que sea la preferida para los empleadores". En definitiva, "consideramos que aunque hay avances significativos debemos seguir trabajando por un mercado laboral más justo y equitativo y que ponga las personas y sus necesidades como prioridad".

Por ello, "continuaremos con nuestras reivindicaciones y negociaciones para asegurar mejoras sostenibles en el empleo y en las condiciones laborales dignas para todos los trabajadores", ha zanjado la líder sindical.