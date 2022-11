Cerdá anima en un encuentro con jóvenes de La Rinconada (Sevilla) a ser "críticos con la tecnología porque no es neutra"

LA RINCONADA (SEVILLA), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Santa Cruz de La Rinconada (Sevilla) ha retomado las charla-coloquio del programa 'LR2030: Ideas para un mundo en transformación' con David Cerdá como último invitado. Este economista, doctor en Filosofía y profesional de la gestión empresarial, la edución y la ética ha valorado este espacio de reflexión sobre los retos del futuro y ha animado a los más jóvenes a ser "críticos con la tecnología porque no es neutra".

Uno de los temas abordados ha sido el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Sobre este particular, Cerdá ha señalado que "hay que entender que las redes sociales no tienen nada malo en sí, pero trabajan para quedarse con nuestra atención y vendernos cosas. La gente más joven que no ha vivido el mundo antes de ellas tiene que tener una visión crítica de cuántas horas debe dedicarle, porque roba un tiempo que es tuyo, que puedes dedicar a otra cosa", ha recogido el Ayuntamiento de La Rinconada este martes en una nota de prensa.

En esta línea, "la próxima revolución va a ser la de la gente que domine la atención. Los que demuestren una mayor capacidad de concentración y atención van a tener más ventajas competitivas en el mercado. Las habilidades digitales son tremendamente sencillas, cualquier persona con un entrenamiento medio puede aprender en diez horas habilidades digitales. En cambio, pensar en profundidad, ver lo que nadie ve, liderar personas o tener una conversación profunda, es mucho más difícil. Son las capacidades cognitivas las que distinguen a los mejores alumnos y profesionales".

Así, Cerdá ha afirmado que las dos grandes habilidades del ser humano es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, la capacidad de razonar y la capacidad de encontrar soluciones nuevas. En ese sentido, esto será "relevante" porque "aquellas personas que creen y tengan la capacidad de pararse a pensar serán los que se diferencien del resto y no serán sustituidos por máquinas".

Ha recomendado a los jóvenes a aprender una profesión y a formarse en habilidades "profundas", como pensamiento crítico, la comunicación, la propia profesionalidad, la empatía, la simpatía y la compasión. "Hay cosas que nunca caducarán como es entender a una persona". En su libro 'Ética para valientes. El honor en nuestros días' apela a la ética y a la valentía para ser emprendedor y que te vaya bien. "El ser humano no hubiera llegado hasta aquí si no fuera por la confianza y la palabra dada", ha expuesto.

David Cerdá también ha defendido del compromiso como "una herramienta básica para que te vaya bien" y de la multitarea, que en opinión de este gestor de equipos, "no existe, está demostrado que no se pueden hacer más de dos cosas bien, a no ser que sea mecánico. Si siempre estás corriendo, en muchos sitios, nunca estás en nada. Los trabajos superficiales van a ser automatizados, lo que necesita ser meditado nunca podrá hacerlo una máquina".

Sobre el futuro de las empresas, ha respondido que ya hay un tipo de liderazgo distinto, "ya no es ordeno y mando". "El factor humano es importante y hay una guerra por los mejores. Las empresas del futuro serán éticas en el sentido de que, si no tienes conexión para hacer un bien al mundo, no vas a encontrar a buena gente. Cada vez tenemos el nivel más alto de exigencia ético y las empresas que hagan daño a la gente o al entorno lo van a tener más difícil".