Cierre preventivo de la piscina de Aznalcóllar (Sevilla) por concentración de humo del incendio de Niebla (Huelva)

Archivo - El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR - Archivo

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) ha decretado el cierre preventivo de la piscina municipal, debido a la evolución del incendio forestal declarado en Niebla y a la "peligrosa concentración" de humo y ceniza en el ambiente.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las autoridades locales han determinado el cierre temporal al público y la suspensión de todas las actividades acuáticas hasta que la calidad del aire sea óptima.

Asimismo, todos los usuarios, inscritos y asistentes al campus que debían acudir a la zona de la piscina serán recibidos y atendidos de manera provisional en la Sala de Juventud, habilitada como punto alternativo de acogida y gestión.

Por otro lado, se ha recomendado a los vecinos y asistentes evitar acercarse a la zona afectada, mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.

En contexto, a las 14,35 horas de este lunes, 10 de agosto, el Consistorio ha activado el Plan de Preemergencia para prevenir el posible avance de las llamas hasta el límite entre ambas provincias.

Al hilo, el alcalde del municipio, Juan José Fernández, ha solicitado a sus paisanos que eviten las carreteras colindantes, como las de acceso al Madroño, que ya permanecen cortadas, como es el caso de la SE538 y la A476. "Que no se acerquen para no ponerse en riesgo, y sobre todo que no dificulten los trabajos de los profesionales", ha añadido.