Cinco detenidos en Sevilla con más de medio kilo de cocaína, casi nueve de hachís y varias armas simuladas

Droga, dinero y armas simuladas incautadas por la Policía Nacional tras los registros domicilarios - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a cinco personas como presuntas responsables de un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba durante las 24 horas del día desde tres viviendas situadas en un mismo inmueble.

La operación ha permitido intervenir más de medio kilo de cocaína, cerca de nueve kilos de hachís, heroína, marihuana y otras sustancias estupefacientes, además de aproximadamente 7.000 euros en efectivo y varias armas simuladas, detalla en un comunicado.

La investigación se inició tras detectar los agentes un elevado tránsito de compradores que acudían de manera continuada a varios pisos de un mismo inmueble, donde, presuntamente, se desarrollaba una intensa actividad de venta de estupefacientes.

Las pesquisas permitieron comprobar que las tres viviendas funcionaban de manera coordinada para el suministro y distribución de drogas, una actividad que había aumentado considerablemente respecto a anteriores intervenciones policiales realizadas en la zona.

Asimismo, los investigadores constataron la existencia de un sistema de videovigilancia instalado tanto en las viviendas como en la vía pública, utilizado para controlar movimientos del entorno y detectar una posible presencia policial.

En los registros domiciliarios participaron perros especializados en la detección de sustancias estupefacientes para localizar la droga que permanecía oculta.

La operación se ha saldado con la detención de cinco personas, entre ellas los presuntos responsables de la actividad delictiva y sus principales colaboradores. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.