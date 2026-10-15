Detenido en Íllora (Granada) tras perseguirlo en un coche con drogas con el que embisiteron a una patrulla policial

El conductor del vehículo ahora detenido realizó una huída a toda velovidad el pasado 8 de octubre cuando transportaba drogas a bordo y embistió a una patrulla de la Policía Local de Íllora (en la imagen). - POLICÍA LOCAL DE ÍLLORA

ÍLLORA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Local del municipio granadino de Íllora ha detenido este jueves al conductor de un vehículo que la semana pasada realizó una huida a toda velocidad de los agentes cuando llevaba drogas a bordo y con el que embistió a una patrulla.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en una publicación consultada por Europa Press, en la que detalla que el detenido podría ser autor de varios delitos, tales y como tráfico de drogas y atentado contra agentes de la autoridad.

En cuanto a los hechos detallan que el conductor del turismo, junto a otros ocupantes a bordo, protagonizó el pasado jueves día de octubre "una huida a toda velocidad por las poblaciones de Alomartes, Íllora, Obéilar y Escóznar", y al tratar de ser interceptado en el municipio de Láchar, "embistió el vehículo de Policía Local, llegando incluso a usar un arma de fuego corta contra los agentes, provocando daños de importancia y la inmovilización del vehículo policial".

Los agentes lograron recuperar parte de la carga de sustancias estupefacientes que llevaba el vehículo y que sus ocupantes iban lanzando por la carretera durante su huida el mismo día de los hechos.

El detenido ha pasado a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, contra la salud vial, otro de daños y un delito de atentado contra la autoridad con vehículo a motor.