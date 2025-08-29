El 'Cine de Verano Patio' 2025 de la Diputación de Sevilla registra 22.000 espectadores a diez días de su clausura

Cartel del 'Cine de Verano Patio' 2025 de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Cine de Verano Patio' de la Diputación de Sevilla ha recibido 22.000 espectadores desde su inicio el pasado 25 de junio y hasta la fecha, a diez días del cierre de su edición 2025, previsto para el próximo domingo 7 de septiembre.

Según ha informado la institución provincial en una nota, al término de esta edición el Cine de Verano habrá ofrecido un total de 75 sesiones cinematográficas, con una cartelera con "gran presencia del género documental y el cine español".

Entre las proyecciones de estos últimos días figuran 'Una quinta portuguesa', que se ofrecerá el sábado 30, dirigida por Avelina Prat y protagonizada por el actor sevillano Manolo Solo junto a María de Medeiros; 'Sirat. Trance en el desierto', prevista para el lunes 1, de Oliver Laxe, con Sergi López y Bruno Núñez; y 'El cielo de los animales', que llegará el miércoles 3, dirigida por el sevillano Santi Amodeo y protagonizada por Raúl Arévalo y Manolo Solo, cuya proyección estará precedida por el cortometraje 'Camino Roya. Un mapa de ida y vuelta', de la también sevillana Rocío Rodríguez Cruz.

La clausura, el domingo 7, contará con la proyección de 'Ellas en la ciudad', documental dirigido por Reyes Gallegos, que recoge testimonios de mujeres de barrios periféricos de Sevilla construidos en los años 70. La sesión se completará con el documental 'Plazes-24', de Pedro J. Canela.

Destaca también el "homenaje" al actor recientemente fallecido Gene Hackman, con la proyección el sábado 6 de 'Arde Mississippi', dirigida por Alan Parker y coprotagonizada por Willem Dafoe.

En cuanto al resto de la cartelera, este viernes 29 se proyecta la británica 'Mr. Burton', de Marc Evans, con Toby Jones y Harry Lawtey. El domingo 31 será el turno de la iraní 'Mi postre favorito', ganadora del premio de la crítica internacional en Berlín, que estará en versión original subtitulada en español.

Por su parte, el martes 2 se exhibirá la danesa 'Volver a ti', de Jeanette Nordahl; el jueves 4, la francesa 'Las tres amigas', de Emmanuel Mouret; y el viernes 5, la alemana 'Köln 75', de Ido Fluk, sobre el "legendario" Concierto de Colonia de Keith Jarrett.

La programación se puede consultar en 'www.asomatealpatio.es' y 'www.cinedeveranodesevilla.com', páginas en las que también se puede realizar la compra online de las entradas. Además, se pueden adquirir en las taquillas instaladas en la Diputación y el precio de la entrada es de 4,50 euros.

Las proyecciones comienzan a las 22,00 horas, con apertura de puertas a las 21,15 horas. Desde esta hora está disponible el servicio de 'ambigú'.