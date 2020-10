El Colegio de Médicos de Sevilla premia la labor de los facultativos frente a la pandemia de Covid-19

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Médicos de Sevilla (Ricoms) ha celebrado este domingo el solemne acto institucional en conmemoración de San Lucas, patrón de la colegiación, en el que ha reconocido la trayectoria de varios facultativos, y especialmente la labor de todos los colegiados que, con "extraordinaria profesionalidad", han luchado contra la pandemia de Covid-19.

De esta manera, el Colegio de Médicos ha hecho entrega este año de un premio especial con carácter excepcional a dicho colectivo que ha personalizado en la doctora Elena Navarro Caballero, médica especialista en medicina familiar y comunitaria, según ha informado la entidad en un comunicado.

El acto por el día de san Lucas, que "ha cumplido con todas las medidas de prevención en materia de salud pública aprobadas por la Junta de Andalucía", se ha inaugurado con la entrega de los Premios Científicos 2020, del que el primero ha recaído en el doctor Pablo Caro Domínguez por su investigación 'Thoracic imaging of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in children'.

El segundo premio ha sido para la doctora Inés Rivero Belenchón, por su trabajo titulado 'Obtención de un Modelo 3D para Planificación Quirúrgica en Cáncer Renal con Trombo Tumoral Vascular', mientras que el tercero ha reconocido a la doctora Isabel Corrales Gutiérrez por su investigación 'Understanding the relationship between predictors of alcohol consumption in pregnancy: Towards effective prevention of FASD'.

Posteriormente, se ha procedido al nombramiento de los nuevos colegiados honoríficos del Ricoms y se han entregado los títulos de 'Médico Ilustre 2020' al doctor Jerónimo Pachón Díaz, catedrático de Medicina interna y médico experto en enfermedades infecciosas, "de reconocido prestigio a nivel internacional", y a la doctora Esther González Menéndez, por su reconocida trayectoria profesional en el ámbito de los cuidados intensivos.

También han sido distinguidos como médicos 'ilustres' el doctor José Rafael Chacón Peña, médico especialista en neurología en el ámbito nacional e internacional, y la doctora Pilar Camacho Conde, médica especialista en pediatría, "por su dilatada labor profesional en el ámbito de las enfermedades de la infancia".

Seguidamente se entregaban los Premios Galeno 2020, que han reconocido este año al director del programa de Canal Sur Televisión 'Salud al Día', Roberto Sánchez Benítez, "por la constante divulgación de temas médicos y sanitarios en general a lo largo de los últimos veinte años", y al pueblo sevillano, en la persona del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "por el comportamiento ejemplar que ha tenido durante el inicio y consolidación de la pandemia".

Asimismo, se ha entregado también el V Premio para Jóvenes Investigadores del Ricoms, que ha reconocido a la doctora María del Rocío Álvarez Marín, por su investigación titulada 'A prospective, multicenter case control study of risk factors acquisition and mortality in Enterobacter species bacteremia', como primer accésit, y a la doctora Irene María Escudero Martínez por su estudio 'Prevalence and risk factors of silent brain infarcts patients with AF detected by 3T-MRI', como segundo accésit.

El presidente del Ricoms, Alfonso Carmona, en su discurso de clausura, ha destacado "los méritos de los profesionales a los que se ha reconocido en esta edición, patrimonio de valor incalculable y representativo de todos los médicos de Sevilla".

De igual forma, ha señalado la "fuerte influencia social" que la entidad colegial "ha tenido en la vida de la ciudad y su provincia a lo largo de sus 125 años de historia, donde siempre se posicionó en primera línea de asistencia ante cualquier situación sanitaria que exigiera disponibilidad de recursos, respuesta eficiente o apoyo científico a la ciudad", según ha resaltado.