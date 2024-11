Los Colochos presenta este fin de semana el estreno mundial de 'Tuta' en el Teatro Central de Sevilla

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía mejicana Los Colochos ha escogido el Teatro Central de Sevilla para presentar su última creación, 'Tuta', que se representará el próximo viernes y sábado a partir de las 20,30 horas. En concreto, será en la sala A del recinto cultural donde se pondrá por primera vez en escena este trabajo a partir de la obra 'Tito Andrónico' de William Shakespeare. Además, los mismos días a las 19,00 horas, la coreógrafa, bailarina y artista transdisciplinar Candela Capitán, presenta 'Solas' en la sala B.

Según explica en un comunicado la Consejería de Cultura y Deporte, responsable de la gestión del Central a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la compañía Los Colochos nació en Méjico en agosto del 2010 "apostando por un teatro crítico, nacional y de calidad".

Con catorce años de trayectoria y cuatro montajes en su repertorio, ha viajado a 15 estados del país centroamericano en importantes certámenes nacionales como el Festival Internacional Cervantino o la Muestra Nacional de Teatro, entre otros, y ha copado temporadas en los espacios "más emblemáticos" de Ciudad de México. A nivel internacional, ha participado en "importantes festivales" y realizado giras en países como España, Alemania, Colombia, Cuba, Perú, Costa Rica, Reino Unido, Ecuador, Portugal, Estados Unidos, República Dominicana y Brasil.

Desde 2014, la compañía toma las obras de William Shakespeare como punto de partida para sus creaciones. Aquel mismo año, su proyecto titulado 'Mendoza', a partir de 'Macbeth' fue galardonado como obra ganadora del IV Certamen del Festival Internacional Almagro Off. En este mismo festival, dentro de su programación oficial de 2017, se estrenó 'Nacahue: Ramón y Hortensia' creada a partir de 'Romeo y Julieta'.

Ahora llega al Central 'Tuta' esta versión de 'Tito Andrónico', dirigida por Juan Carrillo, que forma parte de una pentalogía shakespeariana que la compañía presentó en 2022 con 'Silencio', inspirada 'en Otelo', y 'Reina', en 'Rey Lear'.

En esta versión particular de la obra shakespeariana, los protagonistas toman los nombres de Tuta, Chuy y René y, a través de dos elencos, contarán la historia de hombres y mujeres que se encuentran confinados en una celda dentro de un penal en Méjico. Un lugar donde no hay distinciones en la ejecución de la violencia por mantener el poder a cambio de una ficticia paz. Una historia contada simultáneamente en dos alas de una cárcel donde el público tendrá que tomar parte en uno u otro pabellón.

'SOLAS', DE CANDELA CAPITÁN

En la sala B, la sevillana Candela Capitán estará con su último trabajo, 'Solas'. Desde la Consejería, destacan que esta artista es reconocida "por oscilar entre el escenario y la moda, la performance y la danza". En su proceso creativo "juega con la sexualidad femenina y el voyerismo", explora los "abismos" de la vida humana y pone en evidencia "sus lados oscuros", pero siempre con "una visión irónica y lúdica". A través de sus obras, esta joven creadora navega por las aguas de la tecnología de la comunicación, las conexiones interdisciplinarias y las implicaciones de alcance generacional.

La sevillana "explora una vez más los límites del cuerpo, transgrede la danza y expone el impacto de internet en la sociedad contemporánea" y lo hace acompañada de una banda sonora a cargo de Slim Soledad. Un trabajo, señala Cultura, "en el que invita a la reflexión sobre el hiperindividualismo y la hiperconectividad que sucede en el entorno de las redes sociales y en el que pone de manifiesto cómo el cuerpo sigue considerándose el principal objeto de deseo, poniendo el acento en la capitalización de la mujer, el erotismo en el mundo de la moda o la suplantación de identidad en internet".

Formada, entre otros, en el Centro Superior de Danza del Institut del Teatre (Barcelona), y cuyo trabajo de fin de carrera fue 'Solas' por el que fue seleccionada en la 15ª edición de residencias artísticas en el Centro Coreográfico Canal (Madrid), la joven sevillana "destaca por sus trabajos performáticos en los que explora la activación y desactivación de los lazos sociales, poniendo el cuerpo en relación con otros cuerpos, objetos e imágenes colectivas". Las relaciones transfronterizas entre disciplinas artísticas o el impacto intergeneracional y sus consecuencias, son algunas de las preocupaciones que "atraviesan sus piezas".

Su primera pieza escénica de gran formato '19762. Solos y conectados' (2022) creada con la compañía Tanzkassel (Alemania), con el apoyo de la residencia de Graner, Centro de danza y artes vivas de Barcelona (2021-2022) y coproducida por el Instituto Ramon Llull, se presentó en el Teatro del Fridericianum de Kassel de Alemania, en el Teatro Central de Sevilla y en el teatro NRW de Düsseldorf.

VENTA DE ENTRADAS DE DICIEMBRE

La Consejería ha explicado que el miércoles 20, a partir de las 11,00 horas, se ponen a la venta las entradas de los espectáculos que pasarán en diciembre por el Teatro Central.

Serán los días 6 y 7, cuando Barco Pirata con Sergio Peris-Mencheta, Juan Diego Botto y Ahmed Younoussi llegarán a la sala A con '14.4'. En esta nueva pieza basada en la vida de Ahmed, su intérprete, vuelven a colaborar para explorar, desde un lenguaje "descarnadamente realista y a la vez indisimuladamente lírico y poético", el viaje que separa dos mundos "que viven a tan solo 14,4 kilómetros de distancia".

El año acabará con danza. Así el viernes 13 y el sábado 14, Poliana Lima presenta en la sala B 'Oro negro'. Estrenada en el Teatro de La Abadía durante el Festival de Otoño (Madrid), la obra escarba en el pasado de la creadora brasileña, en el de su familia y en su propia memoria, apoyada en una danza que "le salvó la vida", en palabras de Lima. El sábado 14 la sala A será testigo del estreno en nuestro país de 'Into the Hairy' de la reconocida Sharon Eyal/Gai Behar/L-E-V, un espectáculo que desde su estreno mundial en el festival Montpellier Danse 2023, "no ha cesado de cosechar calificativos superlativos en todo el mundo", ha destacado Cultura.

Por último, los días 20 y 21 de diciembre tendrá lugar el estreno en España de 'Il Cimento dell'Armonia e dell'Inventione' de Anne Teresa De Keersmaeker, Radouan Mriziga, Amandine Beyer / Rosas, A7la5, Gli Incogniti, con la particularidad añadida de interpretarlo con música en directo, algo que "solo sucederá en la ciudad de Brujas y en el teatro de la Cartuja".