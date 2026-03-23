Comienza este martes el corte total del tráfico en la Plaza de la Campana por la Semana Santa de Sevilla

Vista de La Campana desde la calle Alfonso XII - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado del inicio este martes, 24 de marzo, del corte total al tráfico de la Plaza de la Campana por el montaje de las sillas de la Carrera Oficial de cara al inicio de la Semana Santa. Dicho corte de tráfico será total y permanente desde las 10 horas del martes 24 de marzo hasta el Domingo de Resurrección.

Según ha indicado el Consistorio en su página web, con dicho corte comienza la segunda fase del plan de movilidad de cara estas fechas. Un plan condicionado por la ejecución de las obras de construcción del Carril Bus Segregado para BTR, tramo Santa Justa-Plaza del Duque, que tendrán afección sobre las Plazas de la Encarnación y Ponce de León y la calle Imagen, durante las fechas de aplicación del presente plan.

Por otro lado, se habilita una nueva zona para carga y descarga en la plaza del Duque de la Victoria, frente al antiguo Teatro Duque La Imperdible, además de las ya existentes en dispositivos de años anteriores. Se mantiene el horario ampliado de carga y descarga para vehículos ciclomotores eléctricos con capacidad máxima de 8 barriles.

Estos vehículos tendrán ampliado su horario de carga y descarga desde el Viernes de Dolores hasta el Jueves Santo excepto Domingo de Ramos. Podrán realizar sus funciones hasta las 14,30 horas, con el condicionante de sus labores se realicen a una distancia igual o superior a un radio de 500 metros de los puntos de salida o paso de cofradías.

Por otra parte, se mantiene igualmente respecto a 2024 la parada provisional de Taxis en Paseo de Roma frente al Hotel Alfonso XIII, en la dársena habilitada para parada Coches de Caballos sentido Paseo de las Delicias. Estará habilitada a partir de las 21,00 h y con dos filas de espera.

El Ayuntamiento va a habilitar el aparcamiento situado al lado de la parada de metro de Blas infante como aparcamiento disuasorio para la utilización tanto del metro como de la línea 41 que tiene una parada justo enfrente.

Ese aparcamiento contará con más de 1.300 plazas pudiendo aparcar incluso autobuses.