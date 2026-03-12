Comienza este viernes la cuarta edición de la 'Exaltación a la Saeta en la Provincia' de Sevilla

Presentación de la cuarta edición de la 'Exaltación a la Saeta en la Provincia' organizada por la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 13 de marzo tiene lugar el primero de los conciertos del ciclo 'Exaltación a la Saeta en la Provincia', programa dedicado a la saeta que pone en marcha el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, por cuarta edición consecutiva.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el programa cuenta con cinco conciertos en Tocina-Los Rosales, La Roda de Andalucía, Morón de la Frontera, Umbrete y Herrera, protagonizados por los saeteros Consolación García Segovia, Manuel Gómez Torres y Antonio Ortega Jiménez y con el periodista y crítico flamenco Manuel Martín Martín como exaltador-presentador.

Según ha explicado el responsable provincial de Cultura, Casimiro Fernández, son actuaciones que "arrancan mañana en Tocina-Los Rosales, y que tendrán continuidad los días 15, 19, 21 y 28 de este mes de marzo. Siempre en entornos de alto valor patrimonial y social de los municipios participantes".

"En la Diputación buscamos poner en valor las tradiciones de la provincia y una de las más importantes en este sentido es la Semana Santa. Se trata de una festividad poliédrica, reflejo de la diversidad y riqueza cultural de la idiosincrasia de nuestros pueblos. Un ritual de ceremonia, devoción, arte y diversión, en la que la saeta tiene un protagonismo que hay que reivindicar dentro del flamenco sevillano", ha subrayado.

Este viernes los tres artistas actúan en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Tocina-Los Rosales, a las 20 horas; el 15 de marzo, en La Roda de Andalucía, en la Capilla de la Virgen del Carmen, a las 18 horas; el 19 de marzo, en Morón de la Frontera, en la Iglesia de San Miguel, a las 20:30 horas; el 21 de marzo, en Umbrete, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, a las 20 horas, y el 28 de marzo, el cierre del programa se pondrá en Herrera, en el Salón de Actos de la Peña Flamenca, a las 13 horas.

La cantaora Consolación García Segovia, conocida en Utrera dentro del mundo cofrade como la directora de la Escuela de Saetas Ciudad de Utrera. Este Centro tiene como objetivo principal que los jóvenes de la localidad puedan adquirir los conocimientos necesarios para convertirse en saeteros en un futuro y contribuir así a que esta tradición no termine perdiéndose.

Por otro lado, el cantaor Manuel Gómez Torres, guiado por una vocación innata y una innegable herencia cultural, ha forjado su camino en el mundo del cante flamenco y la saeta con una dedicación implacable.

Antonio Ortega Jiménez lleva cantando de manera profesional desde los once años, cuando debutó en el Concurso Carmen Torres de Osuna. Ha ganado el Premio de Cantes Bajo Andaluces del Festival de Cante de Las Minas de La Unión en 2002, y el Premio Antonio Mairena del Concurso Nacional de Córdoba de 2007.

Por último, Manuel Martín Martín es un periodista, escritor y crítico de flamenco español, nacido en Écija. Crítico de flamenco del diario El Mundo desde 1998 hasta la actualidad. Ha realizado más de 400 conferencias y escrito unos 900 artículos en prensa.

Es miembro supernumerario de la Real Academia de Ciencias, Buenas Letras y Bellas Artes "Velez de Guevara"; es miembro de número de la Cátedra Itinerante de Flamencología de Cádiz, así como asesor de La Ciudad del Flamenco de Jerez; es consejero asesor de la Fundación Andaluza de Flamenco y director cultural de la Fundación Antonio Mairena.