Comienzan los trabajos de investigación en la Sinagoga de Utrera (Sevilla) con más de un centenar de alumnos de la US

Un grupo de estudiantes de la US, en la Sinagoga de Utrera, con ocasión del inicio de unos trabajos de investigación - AYTO.DE UTRERA

Un centro del flamenco y un gemelo digital, las dos líneas de estudio

UTRERA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Sinagoga de Utrera se convierte en espacio de estudio para el alumnado de la Universidad de Sevilla (US), dentro de un convenio de colaboración con el Consistorio "para avanzar en el conocimiento, investigación y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad", y al respecto han comenzado unos trabajos del que forman parte alrededor de 120 estudiantes.

En este sentido, los primeros grupos ya han visitado el enclave para conocer de primera mano su historia y arquitectura antes de comenzar el desarrollo de los proyectos, según informan desde el Ayuntamiento. El mencionado convenio fue aprobado el pasado mes de julio con el objetivo de establecer una colaboración entre ambas instituciones para estudiar, investigar, documentar, conservar, interpretar y remarcar el patrimonio histórico, cultural, arqueológico, arquitectónico, urbanístico y documental de Utrera.

La Sinagoga será el enclave sobre el que se desarrolle este primer trabajo conjunto. Hasta el momento se han desplazado hasta el inmueble dos grupos integrados por unos 60 alumnos, a los que se sumarán en los próximos días otros 60 estudiantes.

Durante estas primeras visitas, los alumnos han podido acercarse directamente al conjunto y conocer su evolución histórica y arquitectónica, "un trabajo previo que servirá de base para el desarrollo de dos proyectos diferenciados: un centro dedicado al flamenco y un gemelo digital de la Sinagoga".

En cuanto al primero de ellos, se pretende elaborar una propuesta orientada a preservar, investigar, transmitir y difundir el legado flamenco utrerano, contribuyendo a reforzar su conocimiento y su proyección. La propuesta contemplará distintos espacios y usos vinculados a estos objetivos, "entre ellos una sala de flamenco, una escuela de flamenco y un centro de investigación y documentación, además de otras dependencias y zonas comunes necesarias para el funcionamiento del conjunto".

Este trabajo permitirá al alumnado explorar las posibilidades del inmueble desde una perspectiva arquitectónica y funcional, "conjugando los nuevos usos planteados con la singularidad histórica y los valores patrimoniales del enclave", apuntan desde el Consistorio.

UN GEMELO DIGITAL

La segunda línea de trabajo destaca por la creación de un caso piloto para el aprendizaje y la investigación en gemelos digitales aplicados al patrimonio histórico, centrado en la Sinagoga, considerada uno de los conjuntos sinagogales medievales de mayor relevancia conservados en la península ibérica.

La iniciativa permitirá que alumnado e investigadores de la Universidad de Sevilla trabajen sobre el enclave desarrollando un modelo digital avanzado que servirá como herramienta para la investigación, la conservación y la divulgación. "El objetivo es convertir un hallazgo arqueológico y arquitectónico de gran complejidad histórica en un sistema capaz de integrar información geométrica, histórica, arqueológica, documental y arquitectónica, incorporando además las distintas hipótesis científicas existentes sobre su evolución y facilitando tanto su interpretación como su comunicación pública".

A diferencia de una reconstrucción tridimensional convencional, este modelo "no ofrecerá una única imagen definitiva del edificio" sino que permitirá "visualizar y alternar entre el estado actual del inmueble, las diferentes fases históricas interpretadas, las evidencias arqueológicas documentadas y aquellas hipótesis que permanezcan abiertas a futuras investigaciones y campañas de excavación".

De esta forma, el gemelo digital podrá evolucionar a medida que avance el conocimiento científico sobre la Sinagoga, convirtiéndose en una herramienta dinámica para su investigación y difusión, tal como destacan las mismas fuentes