La Comisión de Hacienda aprueba 16 de las 20 enmiendas de Vox al presupuesto municipal de Sevilla

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Extraordinaria de Hacienda de este martes ha abordado como único punto del día el debate y votación de las enmiendas presentadas por el grupo municipal Vox --el único que las ha presentado-- al Anteproyecto del Presupuesto General 2025 del Ayuntamiento de Sevilla. Así, se han aprobado 16 de la veintena que se habían presentado, con los votos a favor del PP y Vox.

Así, Vox ha sido la fuerza de la oposición que ha presentado enmiendas al nuevo proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Sevilla para 2025, que se eleva a 1.058 millones de euros, un tres por ciento más que las actuales cuentas municipales. Mientras que han contado con los votos en contra del PSOE y el grupo Con Podemos-Izquierda Unida.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha indicado que "la izquierda recurre al discurso del miedo sin haber trabajado" porque "no se sabe cuál es la opción que la izquierda tienen de avance de Sevilla". La mejor opción para la izquierda es que "no haya presupuesto, que Sevilla vaya para atrás, es que no avancemos, es que no hagamos cosas por Sevilla y por los sevillanos", ha señalado.

De este modo, ha criticado que "no presentan enmiendas y, además, critican cuando los demás nos ponemos a trabajar para sacar adelante unos presupuestos en la ciudad de Sevilla, unos presupuestos de más de mil millones de euros que va a repercutir en el bien y por el bien de los sevillanos, es para lo que lo hemos hecho".

La concejala del PSOE, Sonia Gaya, ha indiciado en que "el PP demuestra que no tiene un programa propio y que lo único que quiere es estar en el sillón". "Vendéis a un precio muy bajo a un coste muy alto par a los sevillanos". "Queremos una ciudad más justa, más diversa, más unitaria son derechos y con las enmiendas están haciendo que Sevilla entren en políticas involucionistas", ha declarado. El PSOE "no va a ser cómplice de ir en contra de los derechos que establece la propia constitución".

Por su parte, el concejal de Con Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha subrayado que "estas enmiendas son un ataque frontal a derechos fundamentales y al tejido social que sustenta a nuestra ciudad". "Esto no es una redistribución presupuestaria, sino un manifiesto ideológico que perjudica a la mayoría social, barrios, colectivos de migrantes, feminismo, a las políticas ambientales y al movimiento de bienestar animal". Además, "se han echado a los brazos de la ultraderecha y el PP ha votado que no a las enmiendas que menos carga ideológica llevan". "No vamos a permitir que el odio y la exclusión se normalice en nuestras instituciones", ha subrayado.

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, manifestaba que veía de forma "positiva" la negociación entablada con Vox como "única fuerza" de oposición que ha presentado enmiendas al nuevo proyecto presupuestario; manifestando que esperaba que dicho grupo apoye las nuevas cuentas o al menos se abstenga para permitir su aprobación.

Sanz aseguraba que él espera que la ciudad cuente en 2025 con el nuevo presupuesto municipal diseñado por el Gobierno local del PP.

Al respecto, recordemos que el pasado 7 de noviembre, el alcalde planteaba un plazo aproximado de dos meses para alcanzar los acuerdos necesarios para la aprobación convencional del nuevo proyecto presupuestario, antes de recurrir de nuevo al mecanismo de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, extremo que le permitió aprobar el presupuesto de 2024 pese a gobernar en minoría y no contar con ningún respaldo del resto de partidos para las cuentas.