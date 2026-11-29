Finalizan las obras de sutitucion del suelo el pabellon del Complejo Deportivo Sur - AYUNTAMUUIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha adjudicado todos los servicios necesarios del Complejo Deportivo Urbano Distrito Sur, con una inversión anual de 888.870 euros e iniciativas para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se han incluido desde las tareas de mantenimiento, al socorrismo, los monitores de actividades dirigidas, o el control de acceso y los servicios auxiliares.

En este sentido, el delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha explicado que este complejo, que abre durante todo el año, "refuerza así su oferta de deporte, salud y ocio saludable con natación, actividades acuáticas, fisioterapia, entrenamiento físico, pistas interiores y exteriores".

Asimismo, ha apuntado que el Complejo Deportivo Distrito Sur "constituye un referente municipal para fomentar la actividad física, mejorar la salud y promover hábitos de vida saludables entre la población".

Por ello, toda la ciudadanía de Alcalá se convierte en usuarios potenciales, pero especialmente para los vecinos de la zona que está experimentando un gran crecimiento con la construcción de cientos de viviendas en las proximidades del complejo deportivo, siendo éste una pieza fundamental para dar servicio de proximidad a todas las personas que las habitarán.

"Con la gestión de la nueva prestación de servicios se incorporarán nuevos espacios deportivos, tanto al aire libre como en el interior de las instalaciones, que permitirán dar cobertura a las necesidades de los vecinos de la zona e igualmente al resto de la población que quiera hacer uso de los mismos", ha explicado Gracia.

Además, se llevará a cabo el acondicionamiento de la sala de transferencia, uno de los espacios del centro, y se impartirán más de 60 horas anuales para personal municipal y pertenecientes a los agentes deportivos locales.

Entre las principales prestaciones del complejo, destacan los cursos de natación para todas las edades, natación terapéutica y para embarazadas, actividades acuáticas como aquagym, programas de ejercicio saludable, acondicionamiento físico, fisioterapia, readaptación deportiva y una Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF) que, en colaboración con los centros de salud locales, promueven la actividad física para la mejora de la calidad de vida.

También ofrece alquiler de pistas de pádel, campo de fútbol y pabellón polideportivo. El complejo dispone de piscinas cubiertas, pabellón, campo de fútbol, pistas de pádel, vóley playa y salas de entrenamiento, con profesionales cualificados y servicios de seguridad y control sanitario.