Completada la primera fase del nuevo parque infantil inclusivo en los Jardines de la Buhaira de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el nuevo parque infantil de los Jardines de la Buhaira en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes los Jardines de la Buhaira para comprobar el avance de la instalación del nuevo parque infantil inclusivo, cuya primera fase acaba de completarse con la colocación de los principales elementos de juego.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, la segunda fase, relativa a la instalación del pavimento de seguridad, se ejecutará dentro del programa municipal que renovará los suelos de 29 parques infantiles en toda la ciudad.

El Consistorio ha indicado que que estas actuaciones, tanto las de los Jardines de la Buhaira como las ya ejecutadas en Graham Bell, Japón y la plaza Farmacéutica Margarita González, forman parte del plan municipal para renovar y modernizar las áreas de juego en distintos barrios, que contempla una inversión inicial de 550.000 euros para cinco nuevas áreas infantiles inclusivas.

La nueva área infantil de los Jardines de la Buhaira ocupa alrededor de 250 metros cuadrados de superficie de juego (215 sobre pavimento técnico y 42 situados en arenero) dentro de un entorno total cercano a 1.000 metros cuadrados. Entre sus elementos principales destaca una torre de castillo de 5,64 metros de altura, que actúa como estructura central del conjunto.

El Ayuntamiento ha señalado que este parque infantil ha sido diseñado con criterios de "plena inclusión", incorporando juegos multisensoriales que estimulan la vista, el oído y el tacto; columpios accesibles; zonas de escalada adaptadas a distintas edades, entre otras opciones. Como elemento singular, se han instalado juegos musicales (xilófono, cajón, trío de campanillas, tubos de siete tonos y aerófono) para fomentar la participación y el juego compartido entre niños con distintas capacidades.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que el objetivo del Gobierno es que Sevilla sea "una ciudad cada vez más habitable y con mayor calidad de vida, y eso empieza por ofrecer parques infantiles adecuados, inclusivos y al servicio de todas las familias".

En esta línea, el primer edil ha indicado que los nuevos juegos en la Buhaira y en otros barrios representan "espacios modernos, accesibles, seguros y diseñados para que todos los niños puedan jugar, sin importar su capacidad".

Por otro lado, el Consistorio ha anunciado que ya han empezado las obras de la nueva área infantil singular del Paseo de Europa, un espacio que estará ubicado en un espacio de 1300 metros cuadrados y en pocas semanas también comenzaran las actuaciones para incorporar otro espacio singular de juegos infantiles en la plaza de la calle Fernanda Calado Rosales, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que estará tematizado como un aeropuerto.

El Gobierno municipal prevé invertir cerca de 5 millones de euros en 2025 en mejoras de áreas infantiles, reforzando zonas de sombra, diseñando juegos más inclusivos y mejorando el mantenimiento de estos espacios en todos los distritos.