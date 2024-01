Compromiso de Sevilla y Booking para "avanzar en la lucha" contra los alojamientos turísticos "no reglados"

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y Booking han anunciado este jueves "medidas pioneras en la lucha contra los alojamientos ilegales" tras la reunión que han mantenido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la directora de España y Portugal de Booking, Pilar Crespo, en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid.

"El objetivo de esta reunión es seguir avanzando en la lucha contra los alojamientos turísticos no reglados y mejorar la convivencia entre vecinos de Sevilla y turistas", ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa. Desde el pasado mes de octubre, "cuando se entabló con Booking el primer contacto con motivo de la presentación en el Parlamento Europeo de la Capitalidad Europea de Turismo Inteligente de Sevilla, se ha venido siguiendo una hoja de ruta de trabajo conjunto con la plataforma de reservas para aumentar la calidad de los alojamientos turísticos".

Tras suscribir un convenio de colaboración con Booking, el primer paso ha sido detectar aquellos establecimientos que, "de forma no reglada, venían ofreciendo sus servicios a través de la plataforma". Una vez detectados, "Booking se ha comprometido a no dar cabida dentro de su sistema a estos alojamientos que no cuentan con los permisos oportunos".

El siguiente paso está siendo "aumentar los estándares de calidad" de los alojamientos que se ofertan en Booking para "aspirar a un turismo de mayor calidad para Sevilla". Finalmente, todo este trabajo "conjunto" también servirá para que el Ayuntamiento de Sevilla disponga de "más datos a la hora de establecer una regulación sobre los alojamientos turísticos".

En la reunión, además de la delegación del Ayuntamiento de Sevilla encabezada por el alcalde, José Luis Sanz, ha participado por parte de Booking, Pilar Crespo, directora de España y Portugal; Javier Rodríguez, área Manager Sur de España, y Ana Abade, responsable de asuntos propios de España y Portugal.