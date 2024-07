Conciertos, muestras, y cine de verano protagonizan la agenda cultural en Sevilla durante la segunda quincena de julio

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural de Sevilla durante el mes de julio estará protagonizada por una amplia oferta de conciertos, exposiciones y representaciones teatrales para todos los públicos. Este 'mosaico cultural' se llevará a cabo en salas y espacios emblemáticos de la capital andaluza como la Fundación Cajasol, el Espacio Santa Clara y el patio de la Diputación, entre otros.

El festival Icónica Fest continuará sus actuaciones en la Plaza de España del 13 al 16 de julio, con la participación del productor y dj de música electrónica Michael Bibi a través de su tour 'One Life'; del cantante colombiano Manuel Turizo que interpretará canciones como 'La bachata' o 'El merengue'; y finalizará con la banda Take That que llegará bajo el tour 'This life', según la información recogida en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, consultada por Europa Press.

Asimismo, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) contará durante el mes de julio con cinco conciertos de jazz. Actuarán Tumbado a Monk, que rinde homenaje a Thelonious Monk; Alex Conde, con un proyecto original que combina el piano jazz y el flamenco; Clara Campos bajo su nuevo trabajo Ánfora; Jove big band jazz, un grupo de 22 jóvenes que tiene un amplio repertorio musical; y Fernando Brox, apoyado por Basel Stadt y su programa de financiación artística.

Por su parte, el Real Alcázar continúa con su programa 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' que entrelaza la historia, el arte y la música. Algunas de las próximas actuaciones serán la cantaora Alicia Gil el día 15, junto al guitarrista Lito Espinosa; el grupo Masharabiya que tocará diversos estilos musicales el día 17; José 'El Berenjeno' cantará el día 22; y el grupo Tótem Ensemble durante el día 23 con una mezcla de estilos, donde destaca la música del siglo XX.

EXPOSICIONES DE ARTE

La Fundación Cajasol mantiene en sus salas los proyectos 'Mapas. Patrimonio cartográfico en Sevilla de los siglos XV al XVIII', que realiza una evolución de la cartografía desde la Antigüedad hasta el S.XVIII a través de 29 ejemplares hasta el 20 de julio; y 'Bores. París-Madrid', que muestra alrededor de 100 obras del pintor Bores, entre ellas óleos, dibujos y grabados, acompañados de obras de artistas como Roberto Fernández y Gabriel García.

También participa el espacio de CaixaForum, donde se podrá visitar la exposición 'Veneradas y temidas. El poder femenino en el arte y las creencias' que reunirá una selección de 154 piezas del British Museum que invitan a reflexionar sobre la feminidad actual a partir del 18 de julio; y la obra 'Colores del mundo' se mantiene y reúne fotografías de la revista National Geographic, que recoge la diversidad de colores que forman parte del mundo.

Además de los conciertos, el CAAC mantiene las cuatro exposiciones iniciadas en su recinto, conocidas por 'Territorios. Arte contemporáneo latinoamericano en la Colección Jorge M. Pérez', que trata de obras de más de 50 artistas para mostrar la pluralidad sociocultural latinoamericana; 'Abstracto estricto', del pintor Manuel Salinas; 'Profundis', de la artista Delcy Morelos para iniciar una reconexión con la memoria histórica, e 'In Ictu Oculi', diseñada por Ignasi Aballí para crear una experiencia de instropección y contemplación.

Otra de las exposiciones que se puede seguir visitando durante el mes es 'La mar de juguetes' en el Museo de Artes y Costumbres Populares organizada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. La exposición contiene juguetes de la colección Quiroga-Monte, que muestra la cultura infantil de origen español.

La Casa de la Provincia de la Diputación alberga la exposición 'La Imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz', una figura reconocida del arte español. Organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, el Espacio de Santa Clara reúne además 120 obras de José Luis Mauri para comprender la mirada plástica del artista a través del tiempo y la Sala Atín Aya acoge la obra más reciente del artista Javier Martín con una muestra de 'Midnight Sushi', 20 pinturas, dibujos y una escultura que indagan en sus raíces conceptuales.

TEATRO Y CINE

Las obras de teatro también estarán presentes en la capital andaluza. El Espacio Santa Clara es elegido para la representación de 'La Estrella de Sevilla' que comenzó el 2 de julio y finalizará el 27. Se trata de una de las tragedias referenciales del teatro del Siglo de Oro español, donde el rey Sancho 'El Bravo' llega a Sevilla y "cae cautivado por la belleza de Estrella Tavera".

Para concluir este recorrido cultural la Diputación continúa en su patio con el tradicional 'Cine de Verano', donde se proyecta el día 13 'Anatomía de una caída', el 14 'El último verano' en su versión original, el 15 'Saben Aquell', el día 16 'Pequeñas cartas indiscretas', el 17 'Fallen leaves', el día 18 'Los niños de Winton', y finaliza el día 19 con la proyección de 'La quimera'.