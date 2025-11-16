Consistorio de Sevilla desescala el Plan de Emergencias a fase Preemergencia ante los "favorables" pronósticos de Aemet

Exterior del Parque de los Príncipes de Sevilla, cerrado por el aviso amarillo por lluvias debido a la borrasca Claudia. - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha desescalado este domingo, 16 de noviembre, el Plan de Emergencias de la Ciudad, que se encontraba desde el pasado 14 de noviembre en fase Emergencia nivel 1 ante el aviso naranja por lluvias y tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante el paso de la borrasca 'Claudia' por la ciudad, a fase de Preemergencia ante los "favorables" pronósticos metereológicos de la Agencia, que ha previsto aviso amarillo por lluvias y tormentas durante la jornada para la zona.

Según ha informado Emergencias Sevilla en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', recogido por Europa Press, tras la inspección de seguridad por parte de los técnicos de cada servicio, se procederá a la reapertura progresiva de los Parques y Jardines, Cementerio Municipal e instalaciones deportivas, que fueron cerrados de forma preventiva durante la semana debido a los avisos por fenómenos metereológicos adversos.

Los servicios operativos se mantienen activados e interviniendo en la resolución de las incidencias pendientes tras el paso de la borrasca 'Claudia'.