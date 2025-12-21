Continúa la restauración de los frescos de Valdés Leal y las yeserías del Hospital de la Caridad de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visitando las obras en el Hospital de la Caridad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla ha visitado el estado de las obras de restauración de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad, una intervención de "gran relevancia" para el patrimonio histórico y artístico de la ciudad, centrada en su parte final, especialmente, en la recuperación de los frescos de Juan de Valdés Leal que decoran la cúpula y las yeserías del templo.

Durante la visita, el alcalde ha podido acceder a las alturas de la iglesia, una ocasión excepcional que ha permitido contemplar los frescos a muy corta distancia gracias al gran andamiaje instalado para el desarrollo de los trabajos. Según ha detallado el Consistorio en una nota, se trata de "una experiencia única que ha servido para valorar con detalle el alcance de una restauración llamada a marcar un antes y un después en uno de los conjuntos barrocos más sobresalientes de Sevilla".

La visita se ha realizado junto al hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad, así como con los arquitectos responsables del proyecto y los benefactores que están haciendo posible esta intervención.

Las obras están dirigidas por Javier Villa como director de ejecución, bajo un proyecto redactado por el arquitecto Enrique Carvajal. En los trabajos participan las empresas Reepox, encargada de los refuerzos estructurales, y Sanor, responsable de las actuaciones en las fábricas del edificio. La restauración de la parte ornamental corre a cargo de la restauradora Julia Ramos, quien está llevando a cabo la limpieza y recuperación de todas las pinturas murales y yeserías que decoran el templo, incluidos los frescos de Valdés Leal de la cúpula. Una vez finalizada esta fase, se procederá a la limpieza del retablo mayor.

La intervención adquiere una dimensión especial de cara al futuro, ya que la Hermandad de la Caridad tiene en el horizonte la celebración, en 2027, del IV centenario del nacimiento de Miguel de Mañara, gran impulsor del programa artístico del Hospital y figura clave del barroco sevillano.

La iglesia del Señor San Jorge alberga un conjunto artístico de valor excepcional: las pinturas de las postrimerías de Valdés Leal; los célebres cuadros de Murillo sobre las obras de misericordia --cuatro de los cuales fueron robados por las tropas francesas y sustituidos hace unos años por copias idénticas--; y el imponente retablo mayor diseñado por Bernardo Simón de Pineda, con esculturas de Pedro Roldán y un bajorrelieve de Valdés Leal, todo ello encargado por Miguel de Mañara.

Asimismo, las pinturas murales y yeserías del templo fueron ideadas por Murillo, siguiendo un sistema prácticamente calcado al de Santa María la Blanca. Estos elementos se conservan prácticamente intactos, salvo algunos repintes muy groseros en la cúpula. La intervención permitirá descubrir una iglesia totalmente restaurada, con una nueva percepción de su volumetría, la luz y el color originales, devolviendo a la ciudad uno de sus espacios barrocos más singulares.

Con esta visita, el alcalde ha querido subrayar "la importancia de esta restauración no solo como una actuación patrimonial, sino como una inversión cultural y simbólica que refuerza la identidad histórica de Sevilla, su proyección futura y recupera la ciudad un tesoro único en España". Por ello, ha querido dar las gracias a todas las entidades y a los profesionales que han hecho posible la recuperación de esta joya para la ciudad.