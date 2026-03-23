Continúan los trabajos de mantenimiento y mejorar del Parque de Oromana de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, y la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, en el Parque de Oromana del municipio. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, y la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, han visitado este lunes la actuaciones de mantenimiento y mejora de los últimos proyectos que se desarrollan en el Parque de Oromana.

Según ha indicado, la actuaciones se centran en su continua puesta en valor, en especial los de infraestructuras para el refuerzo de caminos, la limpieza del cauce, la mejora de la accesibilidad o la iluminación para permitir el acceso nocturno a parte los parques de ribera de la ciudad, declarados Monumento Natural Riberas del Guadaíra.

La alcaldesa ha insistido en "la apuesta municipal por el cuidado y enriquecimiento de este pulmón verde metropolitano que nos hace únicos en la región y que forma parte de la historia y la forma de vida de nuestra ciudad, un patrimonio natural que constituye uno de nuestro mayores símbolos y, con ello, nuestro compromiso no sólo de mantenimiento, sino de mejora para el disfrute de la población".

En este sentido se ha pronunciado la delegada responsable de este área, Luisa Campos, "en los últimos años se han desarrollado diversos proyectos de referencia para la recuperación, limpieza y puesta en valor del tramo urbano del río Guadaíra, consolidando nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental, la mejora del entorno natural y la calidad de vida de la ciudadanía".

En la visita se han comprobado los trabajos para la mejora de la accesibilidad con el paso peatonal bajo los puentes que cruzan el río entre el Perejil y el Campo de las Beatas, y que en la margen izquierda une los parques entre la Tapada y la zona de la Nocla, puesto a prueba con la crecida del río en la última cadena de tormentas.

Igualmente, las autoridades municipales han inspeccionado las actuaciones de refuerzo del Camino de Benarosa, especialmente en el refuerzo del talud de dicha zona que se había consolidado.

Asimismo, se han comprobado los trabajos de limpieza del cauce que se están desarrollando en el tramo urbano del río y que incluyen labores de poda y saneo de arbolado, desbroce selectivo de las márgenes, retirada de vegetación invasora y restos vegetales, limpieza del cauce, movimientos de tierras y gestión controlada de residuos vegetales, entre otros.

Entre los proyectos que se desarrollan en el Parque de Oromana destaca el de la iluminación del camino principal que transcurre desde el acceso por la Avenida Tren de los Panaderos hasta la Casa del Guarda. Este recorrido ha carecido de iluminación en gran parte de su trazado, lo que limita su uso en horario nocturno para las personas que acuden a pasear o practicar deporte cuando cae el sol. Consiste en la instalación de un sistema de iluminación LED eficiente, de bajo consumo y respetuoso con el entorno natural.

Con esta actuación, se da respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía y se abren más opciones para el disfrute del camino principal del Monumento Natural alcalareño.

Todo ello se suma al trabajo continuo de forma anual de mantenimiento y conservación del Monumento Natural que cuenta con diversas iniciativas como el arreglo de caminos, la reposición de talanqueras, las nuevas plantaciones, los tratamientos contra las plagas, además de limpieza, podas, y arreglos de toda la zona que incluyen los antiguos molinos harineros, de gran atractivo y valor patrimonial.