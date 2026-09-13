Coria (Sevilla) reparte pulseras de detección de drogas durante su feria: "Las vecinas deben disfrutar en libertad"

Presentación de pulseras antidroga en Coria del Río (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) repartirá durante la celebración de su feria, prevista en los próximos días en el municipio, una serie de pulseras de detección de drogas en aras de "contribuir a que los jóvenes puedan disfrutar de estas fiestas de una manera más segura, responsable y libre de situaciones de acoso o de pérdida de control provocada por sustancias introducidas en sus bebidas sin su consentimiento".

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Coria, Almudena Bizcocho, ha destacado en declaraciones a Europa Press que la iniciativa responde a una necesidad de "prevención y acompañamiento", una meta que persigue de igual forma el Punto Violeta establecido en esta celebración y en otros espacios de ocio, especialmente en lo referido a la juventud.

"Las pulseras se podrán conseguir en el Punto Violeta, aunque también está previsto un horario de reparto en las calles del recinto, en aquellos que registren una mayor afluencia, en concreto", ha apostillado.

Bizcocho ha indicado que serán unas 2.000 pulseras las que serán entregadas y que, por el momento, las vecinas del municipio han manifestado una "gran aceptación".

"Es cierto que es una medida de prevención. No queremos normalizar que las mujeres vivan el ocio con miedo, pero queremos trabajar para que puedan disfrutar en libertad. Para ello, necesitamos concienciación y recursos", ha añadido.

Si bien no ha destacado episodios de sumisión químicas en celebraciones anteriores, lo que pretende la sección de Igualdad es generar un "reclamo para que la gente acuda al Punto Violenta, que la gente sepa que existe esta herramienta".

Estas pulseras han sido desarrolladas a partir de tecnología surgida en el Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de Valencia e incorporan sensores químicos que reaccionan mediante un cambio de color cuando entran en contacto con determinadas sustancias utilizadas en casos de sumisión química.

Entre ellas se encuentran el GHB y drogas aminadas como la ketamina, la burundanga o la MDMA. Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas pulseras constituyen una herramienta complementaria a la prudencia y a las medidas de autoprotección.