Cortado el tráfico fluvial entre Torre del Oro y San Jerónimo tras caída de un hombre al río Guadalquivir en Sevilla

Archivo - Vista panorámica de la calle Betis, en el barrio de Triana, desde el Paseo de Colón, en la orilla opuesta del río Guadalquivir. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico fluvial del río Guadalquivir permanece interrumpido en Sevilla, entre la Torre del Oro y San Jerónimo, debido a las labores de búsqueda que están llevando a cabo los servicios de emergencia para localizar a un hombre que ha caído al río a la altura de Plaza de Armas y del puente del Cristo de la Expiración.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, alrededor de las 13,00 horas un ciudadano que se encontraba en la zona ha alertado de que un hombre que estaba corriendo "se había lanzado al río", y que otras dos personas se arrojaron tras él para intentar rescatarlo.

Desde la sala coordinadora se han movilizado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos de Sevilla, Autoridad Portuaria, Guardia Civil, Centro de Coordinación Operativa (Cecop), Policía Local y Policía Nacional. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni el rescate ni el hallazgo de la persona.

Por su parte, la Autoridad Portuaria ha notificado a los clubes náuticos, a las empresas de cruceros y a las compañías operativas de la zona sobre el corte del tráfico fluvial entre la Torre del Oro y San Jerónimo.