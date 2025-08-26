CSIF alerta de problemas del servicio de seguridad del aeropuerto de Sevilla por "falta de personal y turnos excesivos"

Archivo - Foto de archivo. Aviones estacionados frente a la terminal del aeropuerto de Sevilla. - AENA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la empresa Sureste Seguridad ha criticado los "graves" problemas en el servicio de seguridad del Aeropuerto de Sevilla, debido a "la falta de personal" y a los "turnos excesivos". Así, se han sumado a las quejas de los profesionales de otros aeropuertos, como Alicante o Madrid.

Según ha declarado la delegada de CSIF, Noemí Marqués, en una nota, la situación que atraviesa la plantilla de vigilantes en el Aeropuerto de Sevilla es "insostenible". Actualmente, el servicio "sufre descubiertos diarios" debido a la "elevada cifra de bajas laborales y a la falta de refuerzos de personal", ha explicado.

Esta carencia está "obligando" a los vigilantes a "asumir turnos maratonianos, acumulando jornadas excesivas, que ponen en riesgo su salud y la calidad del servicio prestado a los pasajeros", ha afirmado la delegada. A esta situación también se suma la "imposición de turnos de apenas cuatro horas, que no solo dificultan la conciliación familiar y personal, sino que también generan precariedad e inestabilidad en la organización del trabajo".

LA EMPRESA "MÁS BARATA"

Según Marqués, el problema tiene su origen en "la decisión de AENA de contratar a la empresa más barata, priorizando criterios económicos frente a la calidad del servicio y las condiciones laborales". Al final, "quienes sufren las consecuencias de esas decisiones son los trabajadores, mientras AENA sigue obteniendo beneficios millonarios".

De esta manera, CSIF se ha sumado a las críticas de los profesionales del Aeropuerto de Madrid, cuyos vigilantes mantienen una huelga indefinida, así como a las del Aeropuerto de Alicante, que "sufre la misma problemática".

La delegada ha explicado que en todos estos centros, Sureste Seguridad "aplica la misma táctica, basada en recortes y mala organización", lo que repercute "directamente" en la plantilla y en la seguridad de los pasajeros.

En este contexto, desde CSIF han exigido a Sureste Seguridad que "adopte de manera urgente medidas organizativas y de contratación que garanticen la cobertura de todos los puestos, evitando sobrecargar a la plantilla actual".

Finalmente, han instado a la dirección del aeropuerto y a AENA a que "se impliquen para asegurar que el servicio de seguridad, esencial para la operativa diaria, se preste con la profesionalidad y garantías que merece".