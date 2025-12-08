Culmina la obra de restauración de la escultura del Árbol de Rafael Cerdá en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Culmina la restauración de la escultura del Árbol en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La escultura del Árbol de Rafael Cerdá luce ya su estado original en el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras los trabajos de limpieza y restauración a los que ha sido sometida, tal y como ha explicado el delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museo, Christopher Rivas, en una visita realizada junto con el autor de la obra.

Los trabajos realizados, tal y como ha manifestado Rafael Cerdá, han consistido en la limpieza y aplicación de un ácido nítrido que ha permitido retirar todos los graffitis y, además, ayudará a prevenir y evitar los posibles daños futuros debido a su exposición en un lugar exterior donde lleva más de 20 años, según se recoge en un comunicado difundido por el Ayuntamiento alcalareño este lunes.

Rivas ha destacado que "ésta es otra iniciativa que desde la delegación de Cultura, Patrimonio y Museo se realiza para la restauración y recuperación de las distintas esculturas de la ciudad, como las que ya se ha llevado a cabo en la escultura de Blas Infante, situada en el parque que lleva su nombre, el busto de Luis Cernuda, también en el Parque Centro, o la escultura de la Virgen del Águila en La Plazuela".

Además, el edil ha adelantado que "desde la delegación seguiremos trabajando en recuperar las pátinas originales y las imágenes de las esculturas de Alcalá que lo requieren progresivamente".