El Cuponazo de la ONCE reparte más de 2,5 millones de euros en Lebrija (Sevilla) con 64 boletos premiados

Archivo - Imagen de recurso de cupones de la ONCE - María José López - Europa Press - Archivo

LEBRIJA (SEVILLA) 31 (EUROPA PRESS)

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes, 28 de agosto, ha dejado un total de 2.560.000 euros en Lebrija (Sevilla), gracias a 64 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

Según ha detallado el grupo social en una nota de prensa, Joaquín Cordero ha sido el vendedor que "ha llevado la suerte" al municipio, de manera que ha repartido el premio entre "un buen número" de clientes habituales desde sus dos puntos de venta, situados en la Plaza de España y en Ronda de la Mina.

Por su parte, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) también ha sido beneficiada con un premio de mil euros con un boleto de 'Super 11', vendido por Iván Pérez y premiado en la categoría de nueve de once números.

En contexto, el Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros, al igual que también reparte premios entre 500 euros y el reintegro de tres euros con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador".

De esta forma, los cupones de la ONCE forman parte de los productos de lotería "social, segura, responsable y solidaria" que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para "neutralizar consumos descontrolados", al mismo tiempo que prohíbe la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.