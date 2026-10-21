Los cursos de verano de UPO en Carmona (Sevilla) obtienen un 4,68 sobre 5 en las encuestas de satisfacción del alumnado

Estudiantes de los cursos de verano de la Pablo de Olavide que se celebran en Carmona - UPO

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición número 24 de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, celebrados en la localidad de Carmona, ha logrado una valoración general de 4,68 sobre 5 en las encuestas de satisfacción del alumnado, según el análisis realizado por la sede universitaria.

Los cuestionarios, respondidos por el 48% de los estudiantes participantes, recogen sus opiniones sobre los contenidos académicos y los distintos aspectos relacionados con la gestión y el desarrollo de las actividades formativas, informa en un comunicado.

En relación con los contenidos de los cursos, la valoración media ha sido de 4,70 sobre 5. Entre los aspectos mejor puntuados por el alumnado figuran los ponentes y el profesorado participante, con 4,76 puntos, y el interés de los temas abordados, con 4,75. El programa de los cursos ha recibido una puntuación de 4,73, mientras que el cumplimiento de los contenidos previstos alcanza los 4,72 puntos.

Por su parte, la profundización en los temas tratados obtiene una valoración de 4,49. En cuanto a la gestión y organización de las actividades, la valoración global se sitúa en 4,64 sobre 5. Los recursos aportados para la docencia obtienen 4,56 puntos y la información facilitada previamente, 4,49.

Asimismo, los recursos audiovisuales y la plataforma formativa en línea reciben una puntuación de 4,44, mientras que la duración de las jornadas alcanza los 4,42 puntos.

Las encuestas dirigidas al profesorado, con una muestra del 39,43 %, también reflejan un elevado grado de satisfacción con la organización de los cursos, que recibe una valoración global de 4,91 sobre 5. Entre los aspectos evaluados destacan la atención prestada durante el desarrollo de las actividades, con 4,89 puntos, y la organización previa, con 4,88. Asimismo, los recursos audiovisuales reciben una puntuación de 4,77 y las infraestructuras, de 4,76.

PARTICIPACIÓN Y PERFIL DEL ALUMNADO

La edición de 2026 de los citados cursos de verano, celebrada entre el 15 de junio y el 29 de julio, contó con 946 estudiantes matriculados en 42 cursos y talleres y con la participación de 355 docentes, investigadores, ponentes y profesionales de diferentes ámbitos.

Los datos recopilados permiten conocer también algunas características del alumnado. Así, el 91% de las personas encuestadas no pertenece a la comunidad universitaria de la Pablo de Olavide, mientras que el 9% restante está vinculado al campus.

En cuanto a la experiencia previa, el 74% de las personas encuestadas participaba por primera vez en los cursos de verano de la Universidad, frente al 26% que ya había realizado alguna actividad formativa en ediciones anteriores.

La media de matriculación se situó en 23 estudiantes por curso o taller, aunque algunas actividades superaron ampliamente esta cifra. Es el caso del curso 'Trastornos de conducta en el aula. Propuesta de intervención desde enfoques psicológicos y educativos de tercera generación', con 129 estudiantes; 'Contratación pública, prevención de la corrupción, gestión presupuestaria estratégica y la comunicación al ciudadano'; con 67; y el taller 'English at home: crianza bilingüe sin ser nativo', con 51 participantes.

Por otra parte, 174 estudiantes accedieron a descuentos de matrícula, mientras que otros 134 se beneficiaron de matrículas gratuitas gracias a los acuerdos establecidos con instituciones y entidades colaboradoras.

De los 42 cursos y talleres celebrados, el 58,3% estuvo dirigido por profesorado y miembros de la comunidad universitaria de la UPO, mientras que el 41,6% restante contó con la dirección de especialistas externos, tanto académicos como profesionales.

Los cursos de verano 2026 de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, que el año próximo celebrarán su 25.º aniversario, han contado con la colaboración de sesenta entidades públicas y privadas.