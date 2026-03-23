Diputación Sevilla destaca en la XI edición de los Premios Luchadoras el trabajo como espacio "clave" para la igualdad

El diputado de Régimen Interior y Empleado Público, Francisco Toajas, en el acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres organizado por UGT Andalucía - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Régimen Interior y Empleado Público, Francisco Toajas, en representación de la institución provincial, ha destacado este lunes el acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres organizado por UGT Andalucía como un espacio de reflexión compartida en torno a la igualdad. Así, ha puesto en valor el papel del ámbito laboral como uno de los escenarios clave para avanzar hacia una sociedad más justa.

Según ha enmarcado la institución provincial en una nota, el diputado ha incidido también en la importancia de visibilizar "aportaciones históricamente invisibilizadas", especialmente en sectores como los cuidados o el trabajo en el medio rural, donde "durante años muchas mujeres han desarrollado su labor sin reconocimiento ni derechos". Una realidad que, según ha señalado, explica "la necesidad de seguir avanzando de forma coordinada entre instituciones y agentes sociales".

El acto, bajo el lema 'La genialidad también es de mujeres', ha incorporado además el análisis del desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial desde la perspectiva de género. En este contexto, Toajas ha advertido sobre "el riesgo de reproducir desigualdades si no se corrigen los sesgos existentes y se promueve una mayor presencia de mujeres en ámbitos STEM y en la toma de decisiones tecnológicas".

La jornada ha incluido la entrega de la undécima edición de los Premios Luchadoras de UGT Andalucía, que reconocen la trayectoria y el compromiso con la igualdad de mujeres referentes en distintos ámbitos.

En esta edición han sido distinguidas Concepción Vázquez Rasco, delegada de la industria textil y secretaria del sector durante 12 años en FICA Andalucía; Manoli Ortiz Navarro, delegada de Isla Mágica y secretaria de Igualdad de FESMC Sevilla; María del Mar Suárez Rodríguez, delegada del Servicio Andaluz de Salud y secretaria del sector de Servicios Públicos de Sevilla; Amelia Fernández Quijada, trabajadora de la sanidad pública y representante sindical en Córdoba; y Yolanda Martínez Alamillo, delegada del Ayuntamiento de Armilla y presidenta de la asociación '13 Rosas'.

Asimismo, han recibido reconocimientos Cristina González Moya, activista que visibiliza la realidad de las mujeres con discapacidad; Mabel Mata Porras, periodista de Canal Sur y activista por la igualdad; y Carmen Romero López, política con una amplia trayectoria pública.