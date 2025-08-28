La Diputación de Sevilla implanta un proyecto de "conectividad digital segura" en 91 municipios de la provincia

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de la Sociedad Provincial de Informática (Inpro), llevará a cabo un proyecto para la implantación de "soluciones de conectividad segura" en bibliotecas y centros municipales de 91 ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes con el objetivo de "reducir la brecha digital y garantizar el acceso seguro a Internet en espacios públicos municipales, como bibliotecas y otros centros".

Según una nota emitida por la institución provincial, el plan tiene como finalidad que "la ciudadanía disponga de puntos de conexión gratuitos y seguros que faciliten el uso de servicios electrónicos, el acceso a la información y la participación digital en igualdad de condiciones".

La iniciativa, que será ejecutada por la empresa 'Sermicro', contempla la instalación de 91 sistemas wifi seguros formados por cortafuegos y puntos de acceso; el suministro de 91 ordenadores portátiles, uno por cada municipio participante y una bolsa de soporte técnico especializado, así como una garantía de cinco años para todos los equipos y servicios.

El proyecto contará con un importe de 431.405,93 euros, financiados por la Unión Europea-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y forma parte de las subvenciones destinadas a "la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales".

Dicha orden apoya actuaciones incluidas en la línea estratégica 4 de Infraestructuras Digitales, que tiene como objetivo "dotar a los ayuntamientos de infraestructuras tecnológicas que refuercen la conectividad, aseguren la disponibilidad de servicios en cualquier instancia y contribuyan a la digitalización de la administración local".