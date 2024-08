La Diputación de Sevilla niega "color político" en su programa cultural y alega motivos de aforo para los cambios

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del Área de Cultura y Ciudadanía, el socialista Casimiro Fernández, ha negado este jueves que su departamento se rija por "colores políticos" y ha esgrimido motivos de aforo; tras criticar el PP que el Gobierno provincial del PSOE haya reubicado en La Rinconada y Dos Hermanas, ambos municipios gobernados por los socialistas; dos de los conciertos previstos para otoño en el patio de la sede de la entidad.

Así, sobre los conciertos que se celebrarán en La Rinconada y Dos Hermanas, el diputado provincial ha dicho que "teniendo en cuenta el éxito artístico y profesional tanto de Víctor Manuel como del grupo musical La Plazuela, que ha sido líder de escuchas y visualizaciones en distintas plataformas digitales en los últimos cinco años, y debido a la gratuidad de sus conciertos para el público dentro del programa cultural planificado desde la Diputación, se ha considerado imprescindible el contar con espacios escénicos de amplia capacidad de aforo y que al mismo tiempo estuvieran cerca de la capital hispalense".

Casimiro Fernández ha declarado que "la Diputación de Sevilla es actualmente el mayor programador cultural de Sevilla y su provincia, con una planificación de actividades dentro del programa 'Di hola a tu cultura' con más de 1.300 actuaciones y una inversión de 15 millones de euros".

También ha asegurado que "en la Diputación de Sevilla no entendemos de colores políticos en el servicio que damos a todos y cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla, y en el Partido Popular lo saben bien y, si no, que pregunten a cualquier alcalde o alcaldesa de su grupo político, porque la programación cultural llega a toda la provincia, también a Mairena del Alcor, Los Molares, El Cuervo o Algámitas".

"Del mismo modo que ocurre con las inversiones en infraestructuras y otros servicios -ha concretado el diputado- en la planificación cultural no se beneficia a ningún municipio sobre otro por ninguna cuestión, y menos de índole política, como acusa el grupo popular".

El diputado de Cultura y Ciudadanía aclara que, "aunque el PP no lo sepa, en la Diputación no dejamos de trabajar aunque sea el mes de agosto, continuamos adelante con todos los procedimientos administrativos para que los servicios que prestamos a la ciudadanía puedan ejecutarse en tiempo y forma. No entiendo como puede 'llamar la atención' a los diputados del PP que sigamos trabajando en la Diputación de Sevilla. Se ve que ellos no están trabajando, que solo están pendientes de ensuciar el trabajo de los demás".

"Lo único que pido a los diputados y diputadas del PP - ha destacado Casimiro Fernández - es que dejen de contaminar con falsedades el trabajo de la Diputación".

Casimiro Fernández ha concluido resaltando que "lo único que estamos haciendo, y es lo que no puede soportar el PP, es hacer las cosas bien, programando en toda la provincia, colaborando con quienes quieren aportar para que todas las actividades salgan los mejor posible".

Según ha concretado Fernández, "en ningún caso se gratifica a nadie, los espacios escénicos ofrecidos por los municipios de Dos Hermanas y La Rinconada cuentan con un aforo para 3.500 personas, muy por encima del aforo de alrededor de 800 que puede ofrecer el patio de la Diputación de Sevilla; y ambas localidades tienen el compromiso de asumir los costes derivados del uso de la infraestructura y todas las medidas de seguridad necesarias para la celebración de conciertos de estas características".