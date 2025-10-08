Diputación de Sevilla presenta 'Los Saavedra y el condado de Castellar', ganadora del Concurso Archivo Hispalense 2023

Presentación del libro 'Los Saavedra y el condado de Castellar. Un linaje nobiliario en la Sevilla de los siglos XV y XVI'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Diputación de Sevilla ha presentado esta semana el libro "Los Saavedra y el condado de Castellar. Un linaje nobiliario en la Sevilla de los siglos XV y XVI", investigación de Francisco Javier García Domínguez galardonada con el premio ex aequo del Concurso Archivo Hispalense 2023 en la sección de Historia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la obra, editada por el Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación, ha sido presentada en la Casa de la Provincia, en un acto que contó con la intervención del autor y del profesor de la Universidad de Sevilla Jaime García Bernal, director de la tesis doctoral de la que parte este estudio.

El trabajo reconstruye la trayectoria del linaje de los Saavedra, una de las familias más influyentes en la Sevilla de los siglos XV y XVI, marcada por su participación en la guerra de frontera con el reino nazarí de Granada y por su destacado papel político, social y económico en la ciudad y su entorno.

De esta forma, el investigador analiza la consolidación de la Casa Saavedra como uno de los principales referentes de la nobleza sevillana, gracias a su prolongado servicio a la Corona, el desempeño de cargos públicos de relevancia y una sólida gestión patrimonial que culminó con la concesión del título de condes de Castellar por parte de Carlos V en 1539.

El Concurso de Monografías Archivo Hispalense, convocado anualmente por el área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, tiene como objetivo promover la investigación sobre la historia y el patrimonio de la provincia.