La Diputación sostiene que Cortijo del Cuarto es un "proyecto de ciudad":"El alcalde de Sevilla debería estar contento"

El presidente de la Diputación aclara que el PGOU contempla esos usos y que la mitad de las viviendas serán públicas

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha insistido este jueves en las bondades del proyecto urbanístico que impulsa el organismo provincial en los terrenos de Cortijo del Cuarto, con 5.000 viviendas --la mitad de ellas públicas--, "que convertirán esta zona en el barrio joven de la ciudad", por lo que "no entiende" las reticencias del alcalde hispalense, José Luis Sanz, ni que se haya referido al mismo como 'humo, una de las especialidades del Partido Socialista', como aseguraba este miércoles el regidor. Al contrario, "Sanz debería estar contento porque es un proyecto de ciudad".

Así lo ha espresado el mandatario provincial en declaraciones a Europa Press donde ha insistido en la idea de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla estos suelos como urbanos, por lo que "no estamos pidiendo una recalificación".

"No es un proyecto más para Diputación: es el proyecto. Creo que el alcalde dijo las cosas que dijo porque no le habían dado la información; quiero entender que cuando te hacen una pregunta espontánea pues hay veces que uno no tiene uno la mejor respuesta", ha añadido Fernández, en respuesta a esas declaraciones, en las que Sanz dejaba en manos de Urbanismo la construcción de esas viviendas --'tiene que dar el visto bueno'-- y criticaba que Diputación lo hiciera "sin consultar con nadie y sin consensuar absolutamente nada".

Al respecto, Fernández ha aclarado que los técnicos de la Diputación se reunieron hace unos meses con el gerente de Urbanismo para explicarle el proyecto y la idea, y "fue él quien nos dijo lo que teníamos que hacer, que era presentar un masterplan e incluso nos indicaron que intentáramos irnos al máximo de viviendas posibles según la Lista, la ley de la Junta de Andalucía".

"Nosotros nos hemos reunido con Gaesco --la patronal sevillana de la construcción-- y con el Colegio de Arquitectos de Sevilla para decirles que contamos con ellos, que este es un proyecto público y para la ciudad. Es el gran barrio joven de Sevilla y el hecho de que la Diputación esté dentro y sea la propietaria de estos suelos va a garantizar que la mitad de las viviendas sean públicas".