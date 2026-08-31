Doce alumnos de la US participan en una reconocida experiencia internacional de emprendimiento universitario

Estudiantes de la US en la European Innovation Academy - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 alumnos de la Universidad de Sevilla (US) han participado en los meses de julio y agosto en la European Innovation Academy, una de las experiencias formativas internacionales más relevantes en el ámbito del emprendimiento universitario.

Así lo ha detallado la US en un comunicado, misma vez que ha concretado que en su última edición, que ha tenido lugar en Oporto, ha reunido durante tres semanas a cientos de participantes procedentes de numerosos países de todo el mundo.

A través de una metodología basada en el aprendizaje práctico, los participantes han trabajado en la creación y desarrollo de startups en equipos internacionales.

Para alcanzar este objetivo, desarrollan modelos de negocio, validan ideas y adquieren competencias clave para el emprendimiento en un entorno multicultural y altamente dinámico.

Los participantes vinculados a la Universidad de Sevilla procedían de distintas iniciativas impulsadas desde su ecosistema emprendedor.

Entre ellos se encontraban representantes de proyectos galardonados en el XXI Concurso de Ideas de Emprendimiento, como Marta Gómez Montalbán, Luis Gómez Orzechowski, Cayetano López Moreno e Inés Martín San Segundo, integrantes de myMOF, iniciativa distinguida con el segundo premio del certamen y el reconocimiento de Austral Venture al proyecto con mayor potencial sostenible; Sergio Martín Regidor, creador de BerryGuard 24, premiado por el Consejo Social de la Universidad de Sevilla como mejor iniciativa relacionada con el emprendimiento rural; y Manuel Castillejo Vela, impulsor junto a Cristian Villegas de FlowSight, galardonado con el premio Cámara de Comercio y La Fábrica de Sevilla a la iniciativa de mayor impacto innovador.

La expedición se completó con las integrantes del proyecto MIRVA, ganadoras de la V edición del Programa ÁUREA de Emprendimiento Femenino: Irene Fernández Solís, Teresa López Pérez, Ana Laura Giro Delgado, Ana Julia de Brito Silva y María Ángela Mena Baño, además de Jéssica Flores Sánchez, integrante del equipo Gardenia, reconocido con una mención especial en la final del programa.