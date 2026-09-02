Dos novilladas de promoción y un festival en los festejos de La Algaba (Sevilla), que arranca su Feria en dos semanas

Presentación del cartel de la Feria y la programación de los festejos taurinos de La Algaba - AYTO.DE LA ALGABA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las señas de identidad de La Algaba se han unido para la presentación del cartel de la Feria de este año, obra de la algabeña Rocío Tejado y que se ha presentado en el auditorio municipal-plaza de toros, cita que supone el inicio de una cuenta atrás que finalizará con el pregón del 15 de septiembre y el encendido del alumbrado al día siguiente.

En este mismo evento se ha presentado a los pregoneros de la Feria, el grupo de amigos y socios de la caseta 'Los del Mediodía' y tres encierros ganaderos, que tendrán lugar los días 12, 13 y 20 de septiembre, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La Plaza de Toros acogerá su cuadragésimosexta edición taurina. Además, habrá tradicional suelta de vaquillas después de cada festejo. Un ciclo para el que se contará con doce actuantes, con la novedad de que este año el domingo 20 acogerá un festival taurino. En este sentido, junto a las capeas que se desarrollarán en el singular coso después de cada festejo, el sábado 19 y domingo 20 por la mañana probarán suerte los aficionados en la suelta de vacas por las calles de la barriada Santa Marta.

El alcalde, Diego Manuel Agüera, arropado por su equipo de gobierno, numerosas personalidades, novilleros actuantes, caseteros y personas del mundo asociativo y vecinal ha alabado tanto a la pintora como a los pregoneros. "Estamos muy orgullosos de presentar a la cartelista y a los pregoneros, algabeños y grandes conocedores de las tradiciones de La Algaba".

El regidor ha resaltado las ganas de "vivir plenamente una nueva Feria", que este año contará con algunas novedades como el espectáculo de luz, música y fuegos artificiales que se celebrará justo después del encendido del alumbrado o las 'Fiestas Joven sin alcohol', con DJs y degustación gratuita de cócteles sin alcohol.

FESTEJOS TAURINOS

La programación taurina contempla novillos de la ganadería de Hermanos Expósito González para los novilleros Blas Márquez, de Albacete; César Bermejo, de Sevilla; Paco de Sara, de Carmona (Sevilla) y Ruiz de Palazón, de Jaén.

El día 13 de septiembre, con novillos de la ganadería de Lora Sangrán, será el turno de Pedro de la Hermosa, de Guadalajara; Cristóbal de Lara, de Huelva; Marco Peláez, de México y Cayetano Romo, de Camas.

Por otro lado, el domingo 20 de septiembre se celebrará el festival taurino con reses de Agustín Lunar, para Uceda Vargas, de Gerena; Manuel Jesús Carrión, de La Algaba; Javier Illanguas, de La Algaba y Jairo López, de México.

Los festejos de los días 12 y 13 darán comienzo a las 18,00 horas y el festival taurino, media hora antes. Al finalizar cada festejo se celebrarán las famosas y tradicionales capeas populares.

En cuanto a la venta de abonos, tendrá lugar a partir del 3 de septiembre, y de localidades, a partir del día 8 y los días de festejo en la taquilla de la plaza de toros.