Al Dual, Peter Storm, Fernando Beiztegui y The Blue Brothers Tribute protagonizan el XII Tomate Blues

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sábado 5 de octubre a partir de las cinco de la tarde el Parque de las Marismas de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) volverá a sonar a rock y a blues, gracias a la celebración de una nueva edición del Festival Tomate Blues que alcanzará su duodécima edición.

Así, la duodécima edición del Tomate Blues de Los Palacios y Villafranca contará sobre su escenario con Al Dual, es decir, Alfonso José Martínez Martínez, compositor, arreglista y guitarrista español de género Rockabilly, autodidacta que en 2002 viajó a Estados Unidos para aprender e investigar las raíces de este género, aprendiendo con músicos de Nashville, capital del estado de Tennessee, la cuna del rockabilly.

Durante años ha recorrido Europa, México y Estados Unidos, tocando en los locales más importantes de música en vivo, además ha sido el guitarra principal en varias bandas europeas del género rockabilly. En 2018 fue reconocido como "mejor solista rockabilly del mundo".

Peter Storm & The Blues Society llegarán a Los Palacios y Villafranca desde Portugal, donde atesoran un reconocido prestigio. Su música es variada, poco estridente y sus devaneos musicales se encuentran en las diferentes corrientes y estilos musicales de los que se nutren especialmente de rock and roll y blues, interpretado la mayoría de las veces de forma envolvente e hipnótica y con un marcado sentido del ritmo, para desembocar en un sonido mágico y en muchas ocasiones misterioso.

La tercera de las bandas anunciadas para el 5 de octubre es la Fernando Beiztegui y The Hammond Lovers. Beiztegui llevan toda una vida sobre los escenarios desde que empezara a dar sus primeros conciertos desde su Granada natal.

Fernando Beiztegui ha compartido momentos y escenario con grandes músicos y bandas tanto nacionales como internacionales. En directo suena con pura pasión y desprende auténtico feeling. Su maestría con la guitarra y su desgarradora voz ha hecho que sea imprescindible en numerosos festivales alrededor de toda la geografía española. Desde hace algunos años Beiztegui trabaja junto a tres de los mejores músicos de blues de Andalucía creando The Hammond Lovers.

Para cerrar el cartel, el Festival Tomate Blues contará con la actuación de The Blue Brothers Tribute Band, que traerán a Los Palacios y Villafranca el mejor tributo que se puede hacer a los legendarios The Blues Brothers. Se trata de una formación con una decena de músicos profesionales, que completan la sección de vientos con trombón y trompeta, y que dejarán sobre el escenario del Tomate Blues la imagen y semejanza musical de los míticos The Blues Brothers.

El festival está organizado por la Asociación Cultural Tomate Blues y por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Sevilla y con la colaboración de las empresas locales Bar Échate "Pallá" tapas y Cervezas Alhambra.