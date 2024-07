Ecologistas en Acción tilda de "chapuza" la evaluación ambiental del nuevo estadio del Betis al "ignorar alegaciones"

La organización afirma que resolvieron el proceso "seis días antes del plazo establecido"



SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha calificado de "chapuza" la evaluación ambiental acerca del nuevo estadio del Real Betis, un proyecto que contempla un edificio de usos terciarios de más de 30.000 m2 de suelo y 400 plazas de aparcamiento en la parcela municipal aneja al recinto deportivo, así como el uso del estadio para conciertos y otras actividades 365 días al año. Esgrime para ello que "se han ignorado nuestras alegaciones al resolver seis días antes del plazo que nos dieron".

Sostiene la organizacióm ecologista que ellos presentaron un informe con alegaciones y sugerencias a la evaluación ambiental del nuevo Benito Villamarín en el plazo que le fue concedido, "aunque seis días antes de terminar el plazo han resuelto el expediente". De este modo, "esto puede motivar que la aprobación del plan urbanístico pueda ser anulada en los tribunales", destacan en un comunicado.

El informe de Ecologistas concluye solicitando que requiera al Ayuntamiento y al Betis para que presente nueva documentación en la que "se adapte al implícito desistimiento de la tramitación de la Modificación Puntual número 63 del PGOU", ya que según el Betis "pretende la adaptación del estadio actual al siglo XXI, definiendo los usos pormenorizados, conforme con la Modificación Puntual 63 del Texto Refundido del PGOU".

"Esa modificación no está, ni se le espera; no se ha tramitado, por tanto, no ha sido sometida a evaluación ambiental antes que la evaluación del estudio de ordenación, que es lo que se ha evaluado", señala la organización ecologista. "La documentación contiene otras ilegalidades, como un planteamiento de alternativas cuya selección no está justificada y se enfoca a la elección de la que previamente se ha elegido y haciendo la elección de la alternativa antes de comenzar la evaluación".

El informe de Ecologistas constata varios factores ambientales "que no han sido tenido en cuenta suficientemente". Así, "la edificabilidad planteada en el estudio de ordenación es, a todas luces, excesiva y no se plantea con criterio de una ordenación urbanística equilibrada, sino en términos de obtener las máximas plusvalías".

"El impacto visual de una mole de 31.500 m2 y con un máximo de 47 metros de altura junto a las viviendas del barrio con dos plantas más castillete altera gravemente la imagen de Heliópolis como continuación del estadio del Betis, pero también a la ya muy deteriorada imagen de La Palmera, afectando gravemente a dos de los símbolos más representativos de la Exposición del 29", aseguran los ecologistas.

En opinión de la organización, "tampoco ha sido evaluado suficientemente el impacto de esta actuación sobre la accesibilidad a los barrios del sur, dado el estado saturado del eje de las avenidas de La Palmera-Jerez con intensidades de uso diarias estimadas en mas de 40.000 vehículos/día y con frecuentes retenciones en determinados lugares en las hora punta, y uno de ellos es la Glorieta Plus Ultra".

"El Betis no aporta ninguna alternativa a los problemas de movilidad, sólo menciona la linea 3 del metro como solución a los mismos, cuando es notorio que el tramo Pino Montano-El Prado no estará finalizado, al menos, hasta el año 2030, y el tramo sur no se espera hasta mucho después", subrayan en el comunicado.

Por último, considera la organización que la accesibilidad al centro comercial y de servicios "se ve comprometida por la escasa capacidad de las calles por las que se accedería a los estacionamientos a desarrollar en el entorno del estadio". Concretamente, Doctor Fleming cuenta con una calzada con una sección de 7,5 metros, Iguazú 7 metros y Padre García Tejerom uno menos, "claramente insuficientes para acoger el tráfico generado por las actividades que se pretenden implantar".