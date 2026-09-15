Educación traslada sus condolencias por la muerte de un niño de diez años en el barrio sevillano de Los Remedios

Agentes de la Policía Nacional y de los GAR de la Policía Local de Sevilla en la puerta de la vivienda del barrio de los Remedios donde ha sido hallado sin vida un menor de 10 años. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, ha trasladado sus condolencias a los padres del menor de diez años hallado sin vida este pasado lunes, 14 de septiembre, en el interior de su vivienda del barrio sevillano de Los Remedios.

En declaraciones a los medios, Castillo ha lamentado profundamente el fallecimiento y ha pedido que se establezcan todas las circunstancias "sin caer en especulaciones".

Asimismo, ha afirmado que en un primer momento, el centro educativo "no tiene constancia" de ninguna situación que haga suponer "una relación causal" entre el presunto suicidio de este menor y "el normal funcionamiento del servicio público educativo".