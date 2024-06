Empresas científicas y tecnológicas ocuparán la mayor parte del Canal de la Expo en Sevilla, según el PCT Cartuja

Agentes sociales y oposición reclaman más información del proyecto urbanístico, que irá a pleno, en una reunión con el Gobierno local



Los agentes sociales, los portavoces de los grupos municipales, representantes de la Cámara de Comercio, la CES, y de la Consejería de Economía y Hacienda, entre otros, se han reunido con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla para conocer los detalles del proyecto urbanístico del Canal de la Expo y del convenio firmado con la Junta para desbloquear estos suelos. Un acuerdo que se pretende llevar a pleno y que permitirá que "una grandísima mayoría" de ese espacio sea ocupado por empresas científicas y tecnológicas, según la Dirección del PCT Cartuja.

Al término de esa reunión, unos y otros han atendido a los medios para mostrar públicamente su opinión al respecto, y casi todos han coincidido en la necesidad de contar con más información de este asunto y de limitar el número de hoteles, si bien admiten que ese espacio "pueda complementarse" con usos terciarios. En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha confirmado que le han pedido que "profundicemos más" en qué proyectos irán en esa zona "y lo seguiremos haciendo".

Este convenio, a juicio de Sanz, "supone sólo un primer paso para dar solución al problema de que el parque científico está colmatado y no puede crecer. Ahora entramos en otra fase: habrá una participación ciudadana y alegaciones". Sanz confía que allí se puedan albergar "nuevos edificios emblemáticos o nuevas empresas tecnológicas, como las que hay ya en el Parque Cartuja". Asimismo, el objetivo del Gobierno local también es "dotar a ese parque, a esas 40.000 personas que durante el día lo visitan, de una serie de servicios: que puedan tomar un café, ir al gimnasio o hacer una compra cuando salgan".

Sanz ha insistido en la idea de que el uso hotelero lo puede limitar tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía. "No tengo ningún interés en que esa avenida se llene de hoteles, ninguno. Quiero que sea la mejor fachada que tenga ese parque de cara a la ciudad", ha añadido. De este modo, en un mes se podría llevar el convenio a pleno. Sin embargo, ha afirmado, "no tenemos prisa para ello y sí en conseguir el mayor consenso posible".

En esa línea se ha manifestado el director general del PCT Catuja, Luis Pérez, quien ha señalado que el "desbloqueo" de la citada parcela es una "magnífica noticia" para los propios empresarios "porque permite, por fin, que la puerta de entrada al parque, la transición entre la ciudad y el parque científico esté a la altura de lo que es el contenido empresarial y de investigación que hay en La Cartuja".

"Estoy convencido de que la grandísima mayoría del suelo va a ser ocupado, porque tengo datos que así lo avalan, por conjuntos de empresas tecnológicas científicas o centros de investigación --nuevas empresas o sedes mayores de firmas que ya están en Cartuja y que están demandando cada vez más espacio--, lo que no supone que también se pueda permitir el uso para otro tipo de actividades", ha afirmado.

"El parque necesita suelo. Este proyecto va a permitir que haya nuevo suelo activo, como ya se hizo con las parcelas del pabellón de Japón, de Israel o de Austria, que están albergando nuevas empresas y estamos convencidos de que el futuro del parque va a ser así", ha zanjado el director del PCT Cartuja.

GAESCO

Para la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco), era una decisión "que había que tomar", porque "no podemos permitirnos el lujo de tener un suelo tan singular abandonado, lleno de aramagos, y que al mismo tiempo ha salido a subasta en dos ocasiones y nadie lo ha querido".

"Nosotros creemos que es necesario complementar los usos tecnológicos y de vanguardia que hay en la Cartuja y, evidentemente, también aquella serie de usos que necesita el propio funcionamiento normal del parque y que ahora adolece de esa forma", ha indicado el gerente de la citada patronal, Juan Aguilera.

COMISIONES OBRERAS

Desde Comisiones Obreras consideran que, "tal como sucedió en el puerto de Sevilla, donde se recalificaron los terrenos y, efectivamente, se ha instalado un bulevar y no ha habido ninguna participación de empresas industriales, vemos que esta zona del parque también va a desaparecer".

"Nosotros entendemos que Sevilla merece que esa parte del parque crezca con empresas que den calidad, pero lo que no se le puede cargar a las empresas es con la carga de unas infraestructuras que no están en condiciones: eso es lo que sucede", ha señalado José Carlos Lebrón, de CCOO. "Nosotros les hemos propuesto a Junta y Ayuntamiento que esa zona quede arreglada para que las empresas que quieren instaurarse no tengan esa carga desde el primer momento. Ninguna empresa viene si tiene que hacer un parque o si tiene que arreglar infraestructuras que son parte de la administración pública".

No obstante, en opinión de CCOO, "si se recalifica el terreno, al final van a acabar siendo hoteles. En el momento que cambiemos el uso del suelo se va a ir hacia una parte a la que nosotros consideramos no es para la que debería estar destinada".

El convenio firmado entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento supone pasar de 22.000 metros cuadrados de techo para servicios avanzados a 18.000 metros de uso terciario. El PCT tiene 563 empresas, más de 4.500 millones de euros de facturación y da empleo a más de 30.000 sevillanos.

En relación con este convenio, el Ayuntamiento se haría cargo de los Jardines del Guadalquivir, --que suman 80.000 metros cuadrados de zona verde y se encuentran también abandonado-- y obtendría dos parcelas.