La enfermería como "motor de cambio" reúne a 120 profesionales en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Sevilla)

BORMUJOS (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Bormujos (Sevilla) se ha convertido esta semana en la sede de las II Jornadas Nacionales de Enfermería. El papel de la enfermería para ser un "motor del cambio en la construcción de una atención sanitaria y social más justa, humana y sostenible" ha sido el hilo conductor de un encuentro que ha reunido a 120 expertos, profesionales de enfermería procedentes de toda España y estudiantes de grado.

En una nota de prensa remitida por el centro hospitalario, el director corporativo asistencial de San Juan de Dios, Josep Pifarré, ha asegurado, que con la "incertidumbre por los cambios rápidos", es "fundamental que los profesionales analicen y reflexionen sobre las nuevas necesidades que se plantean y el modo en que se da respuesta".

Por su parte, la directora de Enfermería del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, María Magdalena de Tovar Fernández, ha destacado que la profesión de enfermería "ha estado siempre estrechamente vinculada a la humanización y la innovación como dos caras de la misma moneda". En este sentido, Tovar ha señalado que las enfermeras "lideran" los avances en estas áreas.

La jornada ha contado con la conferencia inaugural de Rosamaria Alberdi Castell, enfermera y académica referente en el ámbito de la salud, quien ha destacado en su ponencia la importancia del uso de la palabra en la representación de la enfermería como disciplina y profesión central en la sociedad y el sistema de salud, analizando la evolución de los términos 'enfermería', 'enfermero' y 'enfermera' en el discurso público y las instituciones lingüísticas.

Asimismo, otras tres mesas de debate han abordado temas como la captación y retención del talento enfermero, el impacto del desarrollo tecnológico, la innovación y la inteligencia artificial en los cuidados, y el uso estratégico de las redes sociales como herramienta para comunicar con evidencia, promover la salud y visibilizar el valor de los cuidados.

Los desafíos en la atracción y fidelización de profesionales han sido el tema central de la mesa "Cuidar el talento para poder cuidar", donde expertos en gestión y formación han analizado la importancia de construir un sentido de pertenencia basado en valores, aprovechar la experiencia de los egresados de las escuelas de enfermería y promover iniciativas internas que fortalezcan el cuidado y la motivación de los profesionales.

Por otro lado, la convivencia entre la innovación tecnológica y el enfoque humano presente en el ADN de la enfermería ha sido el tema de la segunda mesa, "Tecnología con Alma: el arte de acompañar". En ella se han compartido iniciativas de acompañamiento espiritual, programas digitales de educación en salud mental, estrategias para transformar el acompañamiento y hacer presentes los sentimientos de pacientes y familias, y experiencias de hospitalidad inmersiva que combinan tecnología y cuidado para aliviar, acompañar y transformar la experiencia sanitaria.

Además, durante las jornadas se ha reflexionado también sobre la responsabilidad social de la enfermería ante el panorama actual de la comunicación en salud en ámbito digital, con la mesa de debate, "Cuidar comunicando: enfermeros, salud y redes ante la infoxicación".

La mesa ha integrado la perspectiva de pacientes, enfermeras y profesionales de la comunicación para explorar cómo profesionales de enfermería y pacientes pueden utilizar redes sociales y plataformas digitales para compartir una información "fiable y de calidad" en un entorno "saturado de contenidos".

Por último, se han recibido más de veinte trabajos originales que estudian buenas prácticas y experiencias de éxito desarrolladas por profesionales de enfermería en diferentes centros de San Juan de Dios España.