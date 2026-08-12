El equipo de automovilismo de la Universidad de Sevilla consigue dos podios en el Formula Student Spain 2026

El equipo de automovilismo ARUS en el Circuit de Barcelona-Catalunya - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de automovilismo de la Universidad de Sevilla, ARUS, ha cerrado su participación en Formula Student Spain 2026 con un primer puesto en 'Business Overall' y una segunda posición en 'Cost and Manufacturing Event', en la cita celebrada desde el 1 al 7 de agosto en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Según ha detallado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, el equipo de Formula Student de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSI), ha estado formado por más de 100 estudiantes de distintos grados o masters que han trabajado en el diseño, fabricación y validación de un monoplaza de competición.

En esta misma línea, el equipo de automovilismo ha conseguidos los podios en dos pruebas estáticas y han alcanzado un nuevo hito en las pruebas dinámicas al completar por primera vez en su historia la prueba de 'Acceleration Manual' por debajo de los cuatro segundos.

Estos resultados han supuesto un "importante avance" para el equipo tras su participación en el Formula Student de República Checa, lo que ha permitido identificar áreas de mejora y realizar los ajustes necesarios para afrontar con "mayores garantías" la siguiente cita del calendario.

A lo largo de su trayectoria, ARUS ha logrado consolidar varios hitos como ser el primer equipo andaluz con chasis monocasco y four wheel drive, así como la creación del primer coche autónomo en Andalucía, además de competir en el más alto nivel por toda Europa y establecer colaboraciones con empresas líderes en distintos sectores.