Un estudio de la US constata un descenso de hasta 2ºC en verano con actuaciones en cubiertas y zonas verdes

Archivo - Una mujer pasa junto a un termómetro en la avenida de El Cid que marca una temperatura superior a los 40ºC en pleno verano, en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de investigación Sostenibilidad en Arquitectura, Tecnología y Patrimonio del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I de la Universidad de Sevilla (US) en colaboración con investigadores de la Universidad de Bari (Italia) han llevado a cabo un estudio detallado que confirma que intervenciones en calles, cubiertas, pavimentos o ajardinamiento permiten ampliar en más de tres horas el confort térmico en el interior de los hogares sin tener que recurrir al aire acondicionado en pleno verano.

Esta es una de las conclusiones que se desprenden de dos investigaciones sobre simulación del microclima urbano y su relación con el comportamiento térmico de las viviendas, aplicadas en concreto en el barrio de El Tiro de Línea de Sevilla. El trabajo más reciente, publicado en la revista Building Simulation, desarrolla una metodología que conecta la escala urbana y la doméstica: permite estimar cómo esta rehabilitación urbana modifica el aire exterior y cuantifica cómo ese cambio repercute en las condiciones interiores de los hogares, informa en un comunicado.

En este caso concreto, se ha modelado y simulado el estado actual del barrio y se ha comparado con un escenario de mejora urbana realista y asumible, que incluye cubiertas altamente reflectantes, pavimentos urbanos más claros, mayor proporción de pavimento permeable y un aumento de la cobertura arbórea, medidas conocidas como "estrategias de mitigación pasiva", que no requieren consumo energético para reducir el sobrecalentamiento.

El resultado, un 14% más de horas de confort durante el verano, sin reformas en el interior del edificio, lo que repercute también en un menor coste de la factura de electricidad.

La principal conclusión de las investigaciones radica en que la adaptación de los barrios al calor extremo exige atender tanto a los edificios como al espacio público que los rodea. El resultado es especialmente significativo ante el escenario climático cada vez más acuciante, y para el que no están preparados --señala uno de los estudios-- los numerosos barrios de España y buena parte del sur de Europa, construidos durante la segunda mitad del siglo XX y, en su mayoría, obsoletos en términos de eficiencia energética y confort térmico, con lo que ofrecen poca protección frente a los extremos de temperatura.

Estos resultados son especialmente relevantes para barrios de origen social, en los que hoy sigue viviendo población vulnerable, que no dispone de climatización continua o limitan su uso por el coste eléctrico.

REDUCE EL ESTRÉS TÉRMICO

Mejorar el aire y la sombra del entorno urbano puede reducir el estrés térmico dentro de las viviendas y disminuir la necesidad de recurrir al aire acondicionado, pues es con el aire del barrio con el que se ventilan y refrescan las casas durante la mayor parte del día.

El caso analizado incluye una vivienda representativa situada en el centro del barrio, en la segunda planta de un edificio de 1942, sin aislamiento térmico y con ventilación cruzada. Según los resultados de la simulación, la intervención urbana de "mitigación pasiva" permitió reducir hasta 2 °C la temperatura del aire exterior y la temperatura interior media durante el verano descendió en más de 1°C.

La investigación también subraya que no todas las soluciones producen los mismos efectos ni responden a los mismos objetivos. Los pavimentos de alta reflectancia pueden reducir la temperatura del aire al absorber menos radiación, pero, a la vez, pueden aumentar la exposición a la radiación reflejada si no cuentan con sombra.

El arbolado, en cambio, contribuye a proteger a quienes transitan por la calle frente a la radiación solar directa. Un trabajo previo ya había mostrado que una intervención pasiva podía mejorar la sensación térmica exterior hasta en 8°C y reducir la temperatura del aire hasta 2°C en las horas de mayor calor.