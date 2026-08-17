Evacuado en helicóptero tras sufrir quemaduras en un incendio de vivienda en Cantillana (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de la evacuación de un paciente en un helicóptero del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CANTILLANA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha resultado herida con quemaduras tras un incendio de vivienda registrado en la mañana de este lunes, 17 de agosto, en la localidad sevillana de Cantillana.

Según ha detallado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el teléfono 112 ha atendido, minutos antes de las 7,30 horas, la primera de varias llamadas de socorro que alertaban del incendio de una casa situada en la calle Viar, donde indicaban que había personas atrapadas en la azotea.

De esta manera, los servicios sanitarios han señalado que la persona herida ha sido evacuada en helicóptero tras sufrir quemaduras de segundo grado.

Para ello, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local, mientras que desde los Bomberos de la Diputación se ha movilizado a efectivos de los parques de Cantillana y La Rinconada, junto a un vehículo escala.