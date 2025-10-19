El evento 'Survival Zombie' en Los Arcos (Sevilla) concluye con la participación de cerca de 300 jugadores

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El evento 'Survival Zombie' en el centro comercial Los Arcos, en Sevilla, ha concluido con la participación de cerca de 300 jugadores. Durante la noche del pasado sábado, el complejo se convirtió en el escenario de una película de "apocalipsis zombie", a través de un juego realista de seis horas de "adrenalina, supervivencia y diversión".

Según han explicado desde Los Arcos, "con las tiendas cerradas y los cierres bajados, se creó el ambiente perfecto para que los jugadores disfrutaran de una noche de acción sobre el universo de los zombies con el máximo nivel de realismo", que ha comprendido desde las 22,00 hasta las 04,00 horas.

Desde la organización del evento han apuntado que, durante la velada celebrada en el centro comercial sevillano, "el terror y la adrenalina marcaron un juego de rol en vivo que se presenta como la previa perfecta para Halloween". Una noche protagonizada por 'los muertos vivientes' que ha atraído tanto a los sevillanos como a otros participantes provenientes de otras partes de España, convirtiéndose en un nuevo éxito que consolida a 'Survival Zombie' como uno de los 'real games' referentes en la actualidad.

UN JUEGO DE ACCIÓN Y ADRENALINA

Durante su experiencia en el juego, los participantes han demostrado "su agilidad y habilidad" corriendo y escondiéndose para abrirse paso y huir de los zombies que les han achechado, a la vez que han superado diferentes retos y pruebas". El objetivo de los jugadores que han formado parte del bando de los 'humanos' ha consistido en 'sobrevivir' a la invasión, mientras que el bando de los zombies ha centrado todos sus esfuerzos en atrapar a los humanos.

Los supervivientes que han sido mordidos o cazados por los zombies han pasado a una zona de maquillaje que les ha caracterizado "de manera terrorífica" para integrarse de nuevo en el juego, esta vez en el bando de los muertos vivientes. Como una de las novedades de las últimas ediciones, 'Survival Zombie' ofrece a los zombies la posibilidad de volver a ser humanos si estos han sido infectados en una etapa muy temprana de la partida, así como otros comodines especiales que permiten al jugador anular la 'zombificación'.

Toda la experiencia ha cobrado "aún más realismo" debido a una decoración y puesta en escena que ha simulado la escena de un lugar apocalíptico, donde participaron decenas de actores disfrazados y maquillados por profesionales. Los jugadores se han encontrado tanto con 'militares' que les han orientado hacia los próximos puntos a los que se debe acudir como con algunos zombies interpretados por actores que han recibido formación específica para ello, aumentando la experiencia de terror al moverse y gritar como lo harían estos seres.

Para el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, "Survival Zombie ha ofrecido una velada perfecta para los participantes, quienes han disfrutado de una noche de ocio y diversión marcada por la actividad física, el trabajo en equipo y la competición sana". Ruiz también ha destacado "la idoneidad de Los Arcos como espacio para desarrollar el juego, no solo por su perfecta caracterización como 'refugio zombie' al cerrar todos sus locales, si no también por la seguridad que ofrece al ser un entorno correctamente delimitado y controlado".

La edición celebrada en Los Arcos se ha convertido en la número 529 de las que ha celebrado 'Survival Zombie', que ha expandido su juego a tiempo real por todo el territorio nacional y prevé continuar a este ritmo gracias a "la buena acogida" de sus miles de participantes.