Facua insta a la Junta investigar si Ovoclinic contaba con seguros obligatorios tras el cierre de su clínica en Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de instalaciones sanitarias de la clínica de reproducción asistida, en foto de archivo - OVOCLINIC - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla se ha dirigido a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía para reclamarle que investigue si la clínica de fertilidad Ovoclinic cuenta con todos los seguros de obligatorios para hacer frente a sus responsabilidades para con los afectados por su cierre.

La clínica de reproducción asistida Ovoclinic situada en la capital hispalense cerró sus puertas sin previo aviso el pasado mes de agosto, tal como remarca la organización de consumidores en una nota de prensa, dejando a numerosos clientes con tratamientos pagados y sin empezar o a mitad del proceso.

El cierre del centro en la capital andaluza se produjo poco después de que también cerrase la clínica que esta empresa posee en Madrid. A los afectados por la clausura de la de Sevilla, se les ofreció la posibilidad de continuar sus tratamientos en la de Marbella.

En este sentido, Facua Sevilla advierte de que es necesario garantizar que el material reproductivo de los pacientes se encuentre en todo momento "bajo la custodia de un centro debidamente autorizado, con plena trazabilidad, adecuada conservación y cobertura de los riesgos legalmente exigidos".

Así, la asociación reclama a la Junta igualmente que garantice que los gametos, preembriones y todo el material genético crioconservado de la clínica de fertilidad Ovoclinic es "correctamente preservado y custodiado" para evitar "mayores perjuicios" a los afectados.

De igual forma, Facua señala que, en caso de no se haya podido garantizar la crioconservación del material genético, la Ley 4/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, establece que los centros de fecundación in vitro deben disponer de un seguro o garantía financiera que asegure su solvencia para compensar económicamente a los afectados.

Un seguro, además, que constituye una obligación específica y diferenciada de la existencia del seguro general de responsabilidad civil del que deben disponer los centros sanitarios, concluye el comunicado.