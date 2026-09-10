La Facultad de Medicina de Sevilla recuerda a los nuevos estudiantes que están prohibidos los selfies en los hospitales

Archivo - Fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla (US) ha recordado a los estudiantes, especialmente a los nuevos, que "no está permitido realizar fotografías, vídeos, grabaciones de audio, capturas de pantalla o escaneos en los que puedan aparecer pacientes, documentación clínica, pruebas diagnósticas, muestras biológicas o cualquier información que permita su identificación". Esta prohibición es tanto para la Facultad como para los hospitales universitarios Virgen del Rocío, Macarena y Valme.

Así lo ha dejado por escrito el centro académico en su web, consultada por Europa Press. El vicedecano de Ordenación Académica y Transformación Digital, Fernando de la Portilla de Juan, ha publicado una nota en la que recuerda que "queda especialmente prohibida la publicación, envío o difusión de imágenes, grabaciones o información clínica a través de redes sociales, WhatsApp, servicios de mensajería o cualquier otro medio no autorizado".

El incumplimiento de estas normas "podrá dar lugar a la adopción de las correspondientes medidas académicas y, en su caso, disciplinarias". La Facultad asegura que estas recomendaciones "no pretenden limitar el uso de las nuevas tecnologías" pero sí "garantizar un uso responsable, ético y profesional acorde con la formación que se espera de un futuro médico".

De hecho, el centro reconoce que estas tecnologías se usan en actividades docentes pero deja claro que "únicamente cuando esté justificado por motivos académicos" y, siempre y cuando "sea autorizado por el profesorado". "Por lo tanto --continúa la publicación de la Facultad--, para grabar al profesor o tomar fotografías durante una clase magistral hay que pedirle permiso. Sólo podrán realizarse fotografías o grabaciones con finalidad docente cuando exista autorización expresa y se utilicen los procedimientos y medios institucionales establecidos".